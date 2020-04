Mannheim/Heidelberg/Heilbronn. (car) Bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie seien wichtige Etappenziele erreicht worden – die bisherigen Erfolge dürfe man aber nicht aufs Spiel setzen. Deshalb bitten die Oberbürgermeister der Städte Heidelberg und Mannheim, Professor Dr. Eckart Würzner und Dr. Peter Kurz, sowie die beiden Landräte des Neckar-Odenwald-Kreises und Rhein-Neckar-Kreises, Dr. Achim Brötel und Stefan Dallinger, und die Präsidenten der Polizeipräsidien Mannheim und Heilbronn, Andreas Stenger und Hans Becker, in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Bevölkerung weiterhin um Geduld und aktive Mithilfe bei der Bekämpfung der Pandemie.

"Die Zahlen der Neuinfektionen in der Metropolregion Rhein-Neckar gehen in eine gute Richtung. Alle Bürgerinnen und Bürger tragen hierzu erheblich bei", freuen sich die Oberbürgermeister, Landräte und Polizeipräsidenten. Sie danken unter anderem den vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen. Oder denjenigen, die in sogenannten kritischen Bereichen arbeiten und jetzt dringend benötigt werden.

Gleichzeitig begrüßen die Entscheidungsträger der Metropolregion, dass Bund und Länder nun erste Schritte zur Lockerung verabschiedet haben: Viele Geschäfte haben wieder geöffnet, ab dem 4. Mai werden die ersten Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen, die Notbetreuung in Kitas und Schulen wurde erweitert. "Es ist aber entscheidend, dass die Lockerungen nicht zu einem deutlichen Anstieg der Infektionen führen", heißt es in der Pressemitteilung. Nur durch besonnenes Verhalten könne eine Ausgangssperre auch weiterhin vermieden werden.

Es gelten daher weiterhin die wichtigen Hygieneregeln: Abstand halten, häufiges und gründliches Händewaschen und das Tragen der Gesichtsmaske. Die Oberbürgermeister, Landräte und Polizeipräsidenten bekräftigen: "Tragen Sie bitte eine Schutzmaske in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr." Die Maske solle im Idealfall aber auch überall dort getragen werden, wo sich Menschen auf engem Raum begegnen und in Kontakt mit anderen Menschen treten. Zur Not reiche auch ein Tuch, das Mund und Nase bedeckt.