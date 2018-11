Harald Buschmann (links) hat Selbstanzeige erstattet. Dietrich Kübler steht wegen der Auftragsvergabe an eine Agentur in der Kritik. Fotos: pdh

Erbach. (alb/pdh) Der Prozess gegen den früheren Landrat des hessischen Odenwaldkreises, Dietrich Kübler (67), wegen des Vorwurfs der Untreue geht in eine neue Runde und wird nun vom Landgericht Darmstadt neu aufgerollt: Sowohl der Kommunalpolitiker selbst als auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung gegen ein kurz vor Weihnachten ergangenes Urteil des Michelstädter Schöffengerichts eingelegt.

Dieses hatte Kübler nach zwölf Verhandlungstagen und der Vernehmung zahlreicher Zeugen zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von sieben Monaten und 25.000 Euro Geldauflage verurteilt. Der Ex-Landrat soll sich 2013 bei der Vergabe eines Auftrags für das Standortmarketing nicht an die Richtlinien gehalten und dadurch den Landkreis und dessen Tochterfirma einen Schaden von fast 97.000 Euro eingebrockt haben.

Dem parteilosen Kübler wurde schon damals vorgeworfen, er habe sich von der von ihm bevorzugten Erbacher Agentur Lebensform beeinflussen lassen. Die 97.000 Euro setzen sich laut Staatsanwaltschaft zusammen aus 69.000 Euro Fördergeld, das die landeseigene Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen wegen der Verstöße widerrufen hatte, sowie 28.000 Euro, die ohne Grundlage an die Agentur gezahlt worden seien.

Die Lebensform habe innerhalb der gesetzlichen Frist keine vollständigen Unterlagen eingereicht und hätte schon deswegen aus dem Kreis der Bewerber gestrichen werden müssen. Dies geschah nicht, denn es sei Kübler "von Anfang" an darum gegangen, den Auftrag an diese Agentur zu vergeben. Mehrfach und in verbotener Weise soll er deshalb Einfluss auf das Vergabeverfahren genommen haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte bei dem Prozess in Michelstadt eine Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 30.000 Euro gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Nun stellt sich die Frage, warum die Anklagebehörde Berufung einlegte, obwohl das Urteil des Schöffengerichts doch ihrer Forderung sehr nahe kommt.

Wie die stellvertretende Pressesprecherin Barbara Homm erklärte, will sich die Staatsanwaltschaft alle prozessualen Möglichkeiten offenhalten. Denn hätte allein die Kübler-Seite Rechtsmittel eingelegt, käme in der Verhandlung vor dem Landgericht Darmstadt das sogenannte Verschlechterungsverbot zum Tragen: Danach darf das Urteil nicht härter ausfallen als in der ersten Instanz.

Diese Einschränkung gilt nicht, wenn beide Seiten in Berufung gehen. Staatsanwältin Brigitte Lehmann hatte während ihres Plädoyers gesagt, das für Kübler geforderte Strafmaß sei "ausreichend, aber notwendig". Der Ex-Landrat habe sein Amt wie ein absolutistischer Herrscher ausgeübt.

In die Marketing-Affäre ist auch der Erbacher Bürgermeister Harald Buschmann (CDU) geraten. Er hat Selbstanzeige bei der Kommunalaufsicht im Odenwälder Landratsamt erstattet. Buschmann räumt ein "Fehlverhalten" bei der Auftragsvergabe an die Lebensform ein. Die Agentur hatte Marketingaufgaben beim Erbacher Wiesenmarkt 2017 übernommen.

In einer Stellungnahme gesteht Buschmann, dass der Auftrag noch vor dem Volksfest Ende Juli mündlich ergangen sei. Die schriftliche Bestätigung sei Mitte September erfolgt - allerdings unter dem Datum der mündlichen Zusage. Kritiker werten dies als Urkundenfälschung. Der Odenwälder Landrat Frank Matiaske ist SPD-Mann. Seine Partei koaliert auf Kreisebene mit der CDU - und ihrem Kreisvorsitzenden Harald Buschmann. Deshalb wird Matiaske die Bitte um Prüfung an das Regierungspräsidium Darmstadt weiterleiten. In Erbach wird am 4. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Buschmann tritt wieder an, bekommt es aber mit zwei Gegenkandidaten zu tun.

Sowohl der Bürgermeister als auch Kübler haben sich in der Vergangenheit ihre Wahlkämpfe von der Lebensform gestalten lassen. Seither waren öffentliche Marketing-Aufträge an die Erbacher Agentur gegangen.