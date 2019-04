Mannheim/Karlsruhe. (pol/rl) Bestohlen wurde ein 41-jähriger Mann im ICE von Berlin nach Karlsruhe am Mittwochmorgen. Kurz nach Abfahrt des Zuges in Berlin war der Mann eingeschlafen. Erst nach dem Halt in Mannheim wachte er auf und bemerkte, dass sein Rucksacks und seine Jacke gestohlen worden waren. Obwohl auch die verständigten Zugbegleiter zusammen mit ihm im ICE nach den Gegenständen suchten, blieben diese verschwunden.

In dem Rucksack befand sich der Fahrzeugschlüssel für einen Opel Corsa, die dazugehörigen Fahrzeugpapiere und Kennzeichen. Wann der Dieb zugeschlagen hat, blieb unklar.

Die Bundespolizei weißt darauf hin, dass bei privaten Fahrzeugkäufen besondere Vorsicht geboten ist:

> Kennzeichen sollten so transportiert werden, dass sie für Außenstehende nicht erkennbar sind.

> Diebe vermuten in Taschen höhere Geldbeträge, wenn sich darin Kfz-Kennzeichen befinden, da die Fahrzeige in der Regel vor Ort in bar bezahlt werden.

Wenn man im Zug schlafen will, sollte man Gepäck und Wertgegenstände möglichst sicher aufbewahren:

> Lassen sie keine elektronischen Kleingeräte auf den Tischen liegen

> Stellen sie Taschen und Rucksäcke auf die vom Gang abgewandte Seite