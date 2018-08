Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/rl) Allein am Mittwoch und Donnerstag kam es allein in Mannheim zu acht Diebstählen. Am Mittwochs waren es zwei Fälle auf dem Exerzierplatz und auf der Kurpfalzbrücke. Am Donnerstag schlugen Diebe zwischen 12 und 21 Uhr insgesamt sechs Mal zu. Und dabei handelt es sich nur um die bei der Polizei angezeigte Taten.

Laut Polizeibericht kam es zwischen 17 und 21 Uhr zu den meisten Diebstählen. Die Tatorte waren über mehrere Stadtteile verteilt: Schimperstraße, Waldparkstraße, Käfertaler Straße, Waldhofstraße, Dammstraße und Josef-Braun-Ufer. Betroffen waren ausschließlich Frauen unterschiedlichen Alters, die ihre Handtaschen oder Rucksäcke in den Fahrradkörben ihrer Fahrräder abgelegt hatten.

Konkrete Beschreibungen der Täter oder wie die Diebstähle abliefen konnten die Bestohlenen nicht geben. Ebenfalls unklar ist, ob die Taten von einem oder mehreren Tätern verübt wurden.

2017 wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim insgesamt 801 Diebstähle aus Fahrradkörben registriert. Schwerpunkt dabei war Mannheim mit 657 Fällen. In Heidelberg kam es zu 94 Taten und im Rhein-Neckar-Kreis zu 50 Taten. Im Rhein-Neckar-Kreis waren Edingen-Neckarhausen und Ladenburg mit 20 und 8 Fällen am stärksten belastet. Die Polizei erklärt sich diese Häufung mit der geografischen Nähe zu Mannheim.

Insgesamt ermittelte die Polizei in 71 Fällen Tatverdächtige, bei denen es sich fast ausschließlich um Jugendliche und Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren aus den Maghreb-Staaten handelt - sogenannte "unbegleitete, minderjährige Ausländer" (UMA). Einige der Verdächtigen fielen der Polizei mehrfach auf. Dabei ging es auch um andere Taten.

In Untersuchungshaft kamen davon nur sechs junge Männer, die 14 Jahren oder älter sind. Darunter befindet sich auch ein 14-Jähriger, der von Zivilbeamten auf frischer Tat in den Q-Quadraten erwischt und festgenommen wurde.

Die Polizei rät dringend:

> Transportieren Sie in Fahrradkörben keine Handtaschen oder Rücksäcke, in denen sich Wertsachen befinden. Dies schaffe einen Anreiz für den oder die Täter, bei günstiger Gelegenheit zuzugreifen.

> Deponieren Sie außer Einkaufsware nichts in Fahrradkörben. Wertsachen sollte man in Mantel- oder Jackeninnentaschen tragen.