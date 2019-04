Mannheim. (adö) Treffer! Versenkt! Krebs-Tumore zu orten und zu zerstören soll an der Uniklinik Mannheim viel leichter werden. Die Möglichkeiten der ersten interventionellen Magnetresonanz-Hybrid-Suite (iMRT) in Deutschland gleichen dem alten Kinderspiel "Schiffe versenken" mit Blick auf den Zettel des Gegners. Die Ärzte können Prostatakrebs-Tumore und Metastasen anderer Krebs-Krankheiten in dem hell beleuchteten Raum, der Untersuchungs- und Operationssaal zugleich ist, viel genauer als vorher finden und behandeln.

Diagnose und Therapie von Krebs sollen in der Suite, die die Uniklinik im Rahmen des Forschungscampus "M2OLIE" gemeinsam mit Siemens Healthineers entwickelte, treffsicherer, schonender, schneller und wirtschaftlicher werden. Die einzelnen Teile der Kombination aus einer Magnetresonanztomographie-, Angiographie- und Eingriff-Einheit sind bereits in Betrieb. Wahrscheinlich Ende Mai werden sie im Kampf gegen Krebs zum ersten Mal zusammenspielen.

Mit "Schiffe versenken", dem Spiel, mit dem sich viele Schüler unter der Bank in langweiligen Unterrichtsstunden vergnügen, vergleicht Frank Giordano, kommissarischer Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie die Diagnose und Behandlung der gefürchteten Krankheit. Mit einem Pfeil in der Mitte einer Dartscheibe macht Jost von Hardenberg, Oberarzt in der Urologie, die Treffsicherheit der neuen Einheit deutlich. Der High-Tech-Saal in Haus 32 erinnert an die Brücke eines Raumschiffs. Wie der Flügel eines Flugzeugs, besonders stabil und dabei leicht, ist die Platte konstruiert, auf der die Ärzte die Patienten künftig von einem Apparat zum anderen transportieren können, ohne dass sie sie umbetten müssen.

"So etwas gibt es nur hier", erklärt Ulrike Attenberger, stellvertretende Direktorin des Instituts für Klinische Radiologie und Nuklearmedizin, zu dem milchig grauen, halb durchsichtigen schmalen Stück, das Röntgen- und Magnetresonanzen durchlässt. Die Kosten der Platte, die die Klinik, "M2OLIE" und das Fraunhofer-Institut gemeinsam entwickelt haben, kann keiner nennen. Der Preis der Tür dagegen, die sich zwischen Röntgen-und OP-Einheit und der riesigen Röhre des Magnet-Resonanz-Geräts befindet und absolut keine Strahlen durchlassen soll, liegt bei 80.000 Euro. Insgesamt 3,6 Millionen hat die iMRT gekostet, getragen von der Klinik mit Unterstützung der Stadt.

"Eins plus eins macht drei", rechnet Schönberg vor. Das Beste aus drei Welten - CT, Abkürzung für Computertomographie, MRT und Biopsie, also Probenentnahme - sei in der neuen Suite vereint. Mit neuesten Erkenntnissen aus Physik, Radiochemie, Robotik und Medizin geht es fächerübergreifend in den Kampf gegen Krebs. Seeds, auf Deutsch Samen, wollen Strahlentherapeuten, Urologen und Anästhesisten gemeinsam als erstes in einer Studie kranken Männern in die Prostata einsetzen. Radioaktive Strahlen können mit Hilfe der Seeds die Tumore von innen vernichten.

Im MRT vermessen die Ärzte die Tumore exakt, im benachbarten Eingriffsraum pflanzen sie mit Hilfe des Röntgengeräts die Seeds genau in die Mitte des bösartigen Geschwürs. Ob sie richtig sitzen, kann man im MRT noch einmal kontrollieren. In Zukunft wollen die Ärzte in der Suite Lebertumore mit Hitze zerstören oder in der Gebärmutter von Frauen mit Myomen die Arterien, die zu den Geschwülsten führen, verstopfen.