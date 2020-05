Rote Zahlen. Die Hoffnungen vom Jahresbeginn erfüllen sich nicht. Die Mannheimer Uniklinik schreibt tief rote Zahlen. Eine Folge des Hygieneskandals. Der Gemeinderat der Quadratestadt beschließt in einer Sitzung eine zusätzliche Finanzspritze von 58 Millionen Euro bis 2019 (5. Dezember). Archivfoto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Mehr als fünfeinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Hygieneskandals am Mannheimer Universitätsklinikum zieht sich die juristische Aufarbeitung immer noch hin. Wie Joachim Bock, der Sprecher des Landgerichts Mannheims auf RNZ-Anfrage mitteilte, sei noch nicht entschieden worden, ob gegen den ehemaligen Klinik-Geschäftsführer Alfred Dänzer überhaupt ein Hauptverfahren eröffnet werde, er sich also in einem Prozess verantworten muss.

Alfred Dänzer. Foto: Alfred Gerold

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits Anfang 2018 Anklage gegen Dänzer erhoben. Im Zentrum der Vorwürfe stehen Mängel beim Reinigen und Desinfizieren von OP-Besteck. Dänzer habe "trotz des von ihm erkannten dringenden Handlungsbedarfs" die Maßnahmen für die gesetzlich vorgeschriebene Aufbereitung der Operationsinstrumente unterlassen, heißt es in der Anklageschrift. Hierdurch sei die Gesundheit "einer Vielzahl von Patienten" gefährdet worden.

Allerdings könne ein Zusammenhang zwischen Infektionen, die bei Patienten aufgetreten waren, und der Verwendung von möglicherweise nicht ordnungsgemäß gereinigtem Besteck "nicht mit der im Strafrecht erforderlichen Wahrscheinlichkeit belegt werden", betonte die Staatsanwaltschaft. Dies sei auch mit einem eingeholten rechtsmedizinischen Gutachten nicht zu belegen. In der Anklage geht es deshalb "nur" um mögliche Verstöße gegen das Medizinproduktegesetz.

Ein weiterer Beschuldigter war 2017 vom Amtsgericht Mannheim rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Verfahren gegen vier weitere Beschuldigte wurde gegen die Zahlung von Geldbußen eingestellt. Bock verweist auf ein umfangreiches Verfahren "mit acht Bänden Ermittlungsakten, 15 Bänden Fallakten, 18 Ordnern Beweismittel sowie 20 Sonderbänden".

Ende 2018 sei ein umfangreicher Schriftsatz von Dänzers Verteidiger beim Gericht eingegangen, zu dem die Staatsanwaltschaft Mitte Februar vergangenen Jahres Stellung genommen habe. Ende April 2019 habe die Behörde weitere Unterlagen "zur Akte" eingereicht, zu denen der Verteidiger bis Ende Juni 2019 Stellung nehmen konnte.

Eine Verjährung der Tatvorwürfe steht laut Bock erst im Herbst 2024 im Raum. Und wie geht es jetzt weiter? Eine genaue zeitliche Einschätzung sei angesichts des erheblichen Umfangs des Verfahrens, aber auch angesichts der Auslastung der betreffenden Kammer mit vorrangigen Fällen, insbesondere bei Haftsachen nicht möglich, so Bock.