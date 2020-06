Von Marco Partner

Mannheim. Kreischende Männer, wirre Gedankengänge in einem schrägen Haus und ein Mord unter der Dusche: Sie haben es wieder getan! Neun Jahre nachdem Schauspieler Matthias Brandt und Pianist Jens Thomas mit ihrer hörspielartigen Inszenierung des Kult-Thrillers "Psycho" Premiere feierten, bringen sie das Meisterwerk der 1960er Jahre wieder auf die "Enjoy Jazz"-Bühne. Damals in der Alten Feuerwache, diesmal beim Carstival auf dem Maimarktgelände. Mit einer Strahlkraft, Dramatik und Hingabe, die selbst Alfred Hitchcock aus den Socken gehauen hätte.

Dabei orientieren sich der Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt und der Stimmenperformer Jens Thomas gar nicht an dem Oscar-prämierten Film des Star-Regisseurs, sondern an der Original-Vorlage: dem gleichnamigen Roman von Robert Bloch. Mehr als eine Hitchcock-Hommage mit schrillen Staccato-Klängen, ist der fast zweistündige klang- und wortgewaltige Parforce-Ritt ein tiefes Eintauchen in das Werk des eher unbekannten Horror- und Science-Fiction-Schriftstellers. Und dessen Sprache mindestens so bild- und spannungsgeladen wie der Film-Klassiker. Rund 150 Autos parken dabei vor der großen Leinwand.

Und blickt man so auf die Blechdächer und die untergehende Abendsonne, kann man sich durchaus irgendwo auf einem amerikanischen Highway verloren fühlen. Dort, mitten im Nirgendwo, spielt sich auch die dramatische Geschichte ab. Um Norman Bates, den eigenartigen Eigentümer eines Motels, der sich im ständigen Streitgespräch mit seiner kranken Mutter befindet. Und dann bei strömenden Regen einen unerwarteten Gast empfängt: die bildhübsche Marion Crane.

Wimmernd, wild krakeelend, manchmal in den tiefsten Oktaven gurgelnd, mal sabbernd, dann fast miauend, singt sich Jens Thomas in den hohlen Klangkörper seines Flügels hinein. Der Klavierkünstler und Stimmenjongleur liefert den skurrilen Soundtrack zur leidenschaftlichen Lesung des Schauspielers. "Gleich wird sie eine schöne, lange, warme Dusche nehmen", liest Matthias Brandt vor, dehnt jedes Adjektiv lustvoll aus – und grinst frivol. Der Voyeurismus, der heimliche Blick durch das kleine Loch in der Wand, bildet auch im Roman die Klimax vor dem berühmten Blutbad unter der Dusche.

Jetzt gibt es bei dem Improvisationsduo kein Halten mehr. Brandt klatscht sich einen Schluck Wasser ins Gesicht und führt die Zuhörer mit messerscharfer Sprache durch den Thriller-Trip. "Watch me explode. I’ll win the fight", singt Thomas lüstern und erregt, hechelt auch Marions Todeskampf nach – und braucht dafür nicht mal das Klavier. Einfache Blicke genügen. Und die Stille nach der Metzelei in Dampf und Nebel. Ein verwirrter Augenschwenker, eine fahrstuhlartige Schicksalsmelodie im Hintergrund, während man "Muttersöhnchen" Bates und seinen immer surrealer werdenden Dialogen mit seiner Mutter horcht.

War sie etwa die Mörderin? Ist sie nicht längst im Sumpf der blassen Erinnerung verschwunden? Nach und nach dämmert es einem, dass nicht die Hauptfigur einen gigantischen Ödipus-Komplex abarbeiten muss. Der Ödipus-Komplex arbeitet sich eher an ihr ab.

Das viktorianische Haus, das Hitchcock so gekonnt in Szene setzte, braucht es bei dem Live-Hörspiel gar nicht. Der Freud‘sche Gedanke, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist, genügt. Dem vielfach preisgekrönten Pianisten Thomas und dem ebenso mehrfach ausgezeichneten Schauspieler Brandt gelingt es mit bloßen Worten und Klängen, eine mörderische Kammerspiel-Kulisse auf großer Open-Air-Bühne zu entfachen. Eindrucksvoll ziehen sie so die literarische Vorlage aus dem Hollywood-Schatten.

Lichthupen, Beifall aus dem offenen Fenster und trotz Verbot auch ein kleines Hupkonzert sind der Lohn. Dann heißt es wieder anschnallen, insofern man den Sicherheitsgurt nicht gleich angelassen hat, um aus dem irren Verwirrspiel wieder hinauszufinden in die nur langsam dunkel werdende Mannheimer Nacht.