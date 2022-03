Noch sind die Tierheime nicht mit Haustieren von Geflüchteten überlastet. Normalerweise würden hier strenge Einreiseregeln gelten, da die Ukraine in Sachen Tollwut ein nicht gelistetes Drittland ist. Doch die Bedingungen wurden vonseiten der Behörden vorübergehend gelockert. So gibt es auch eine Kulanz bezüglich der Quarantäne der Tiere. Foto: Dorn

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim/Dallau. Die meisten Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind, haben alles zurückgelassen, bis auf das, was sie tragen können – und ihre Haustiere. Die gute Nachricht: Kein hiesiges Tierheim ist bisher wegen der fremden Vierbeiner überfordert. Das hat auch mit dem umsichtigen Vorgehen der Veterinärämter zu tun. Der befürchtete Ansturm von Hunden und Katzen aus der Ukraine auf Isolierstationen bleibt bislang jedenfalls noch aus. "Insgesamt wird davon ausgegangen, dass das Risiko einer Tollwut-Einschleppung durch Hunde und Katzen im Zuge der zu erwartenden Flüchtlingswellen gering ist", heißt es in einem Behördenrundschreiben.

Ein kleiner Trost für die Geflüchteten, die in der Metropolregion oftmals bei Freunden und Verwandten untergekommen sind: Eine "Heimquarantäne" und ein nachgereichter Tollwut-Test werden in diesen Notfällen meistens als ausreichend angesehen. Die ansonsten strengen Regeln für die Einfuhr von Tieren aus Nicht-EU-Ländern werden großzügig ausgelegt.

Hintergrund > Die Tierschutzorganisation Tasso hat die Plattform "Tasso.Help" ins Leben gerufen, um geflüchtete Tierhalter dabei zu unterstützen, zusammen mit ihrem Haustier eine Unterkunft zu finden. Die Mitnahme von Hunden und Katzen in große Flüchtlingsunterkünfte sei in der Regel nicht erlaubt, [+] Lesen Sie mehr > Die Tierschutzorganisation Tasso hat die Plattform "Tasso.Help" ins Leben gerufen, um geflüchtete Tierhalter dabei zu unterstützen, zusammen mit ihrem Haustier eine Unterkunft zu finden. Die Mitnahme von Hunden und Katzen in große Flüchtlingsunterkünfte sei in der Regel nicht erlaubt, hieß es. Auf der Internetseite help.tasso.net/de findet man Privatplätze in der Metropolregion Rhein-Neckar. > Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bittet Geflüchtete aus der Ukraine, die Hunde, Katzen oder Frettchen bei sich haben, oder deren Unterstützende darum, sich umgehend mit dem Veterinäramt in Verbindung zu setzen, Telefonnummer: 06221/522-4265, Fax: 06221/522-4264, E-Mail veterinaeramt@rhein-neckar-kreis.de. (gol)

[-] Weniger anzeigen

Die Einreisenden werden allerdings gebeten, sich zeitnah mit der lokalen Veterinärbehörde in Verbindung zu setzen. Dort sollen der Gesundheitsstatus des Tieres im Hinblick auf die Tollwut bestimmt und Maßnahmen wie Antikörper-Titer-Bestimmung, Impfung, Mikrochip, Heimtierausweis und "Heimquarantäne" veranlasst werden, wenn diese nötig sein sollte. Die Tests auf Tollwut bietet die Firma "Idexx" ukrainischen "Patienten" kostenlos an.

Für Miriam Zimmermann vom Tierheim Dallau eine praktikable und gute Lösung des Problems: "Wenn man sich vorstellt, wie traumatisierend eine Kriegssituation und die Flucht sind, wie traumatisierend ist es dann auch noch, wenn man in Sicherheit ist und sich von seinem geliebten Tier trennen muss? Solche Situationen darf es nicht geben, um den Menschen nicht den letzten Halt zu nehmen, den sie noch haben", sagt die Heimleiterin. Und wenn wirklich ein Platz gesucht werde, weil die Notunterkunft eine Tierhaltung nicht ermöglicht, dann "wird auch eine artgerechte Pflegestelle gefunden", zeigt sie sich zuversichtlich.

Das Tom-Tatze-Tierheim in Walldorf will auf Nummer sicher gehen. Birgit Schneidewind vom Tierschutzverein Walldorf-Wiesloch hat aktuell zwar noch keinen Grund zur Sorge. Doch sie befürchtet, dass das Tierheim bald "vor einer Aufgabe steht, die wir alleine so nicht mehr bewältigen können", wenn die Zahl der Flüchtlinge weiter wächst. Sie appelliert deshalb an die Bevölkerung: "Wir benötigen dringend Hilfsangebote von Pflegefamilien, damit wir im Falle eines Falles direkt reagieren können."

Anders als in Heidelberg, wo das Tierheim bereits stark gefordert ist, stellt sich die Situation in Mannheim dar. Thomas Gebhardt vom städtischen Tierschutzverein sieht die Lage trotz der hohen Zahl von Schutzsuchenden in den Mannheimer Unterkünften noch entspannt. "Bisher haben wir in diesem Zusammenhang bei uns noch keine Anfrage nach Unterbringung erhalten", so der Vereinsvorsitzende. Dennoch sei man gut vorbereitet und habe Quarantäneboxen in Reserve. Um möglichen Engpässen auch in Weinheim und Viernheim vorzubeugen, richten sich alle befragten Tierheime nach dem aktuellen Motto des Deutschen Tierschutzbundes: Zeitnah Pflegestellen finden, die auch bereit sind, die Menschen gemeinsam mit ihren Haustieren aufzunehmen.

Zwar seien die Zugangszahlen in der Metropolregion momentan noch relativ niedrig, aber die Behörden rechnen damit, dass mehr und mehr Geflüchtete kommen – und manche wieder mit Haustieren. Bei deren Unterbringung in Sporthallen oder Eventzentren dürften die Veterinärämter dann wohl kaum mehr ein Auge zudrücken.