Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim hat am Mittwoch der Prozess gegen zwei 21 und 19 Jahre alte Männer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Totschlag beziehungsweise gefährliche Körperverletzung vor. Die Angeklagten, beide sind gebürtige Schwetzinger, sollen am 19. Juni 2021 gegen 1.30 Uhr in der Schwetzinger Bahnhofsanlage auf einen 18-Jährigen losgegangen sein. Bei dem Zusammentreffen, bei dem es um eine angebliche Beschimpfung der 16-jährigen Freundin des Geschädigten gegangen sein soll, waren noch weitere Personen anwesend gewesen.

Oberstaatsanwalt Frank Höhn schilderte in der Anklageschrift folgendes Szenario: Der 19-Jährige, zur Tatzeit noch 18 Jahre und damit Heranwachsender im Sinn des Jugendgerichtsgesetzes, verpasste dem Geschädigten einen Schlag gegen das Kinn. Es folgte ein kräftiger Faustschlag des 21-Jährigen, der den 18-Jährigen zu Boden streckte, er verlor das Bewusstsein. Danach versetzte der 21-Jährige ihm mit "bedingtem Tötungsvorsatz" einen heftigen Tritt ins Gesicht.

Der 18-Jährige trug unter anderem einen Bruch des linken Stirnbeins sowie Einblutungen in die Stirnbeinhöhle davon. Der 21-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Der jüngere Beschuldigte war nach einem Monat freigekommen, ebenso wie ein dritter Verdächtiger, gegen den das Verfahren eingestellt worden war.

Der 19-Jährige, der die Realschule absolviert hat und noch bei seiner Mutter lebt, machte Angaben zu seiner Person: Eine Friseurlehre brach er ab, weil sein Arbeitgeber von der einmonatigen Untersuchungshaft erfahren hatte. Jetzt versucht er, sich im Bereich Telekommunikation selbstständig zu machen. Sein Traum ist aber eine Karriere als Rapper. Drogen konsumiert er nach eigener Aussage nicht, Alkohol nur ab und zu und "zu bestimmten Anlässen". Verteidiger Ekkart Hinney räumte den Tatvorwurf für seinen Mandanten ein: "Er hat ihm einen Schlag versetzt."

Verteidigerin Andrea Combé ließ sich für den 21-Jährigen zum Tatvorwurf ein. Ihrem Mandanten tue es sehr leid, was er getan habe. Er habe überreagiert und die Situation falsch eingeschätzt. Die Untersuchungshaft, zunächst in Offenburg, zurzeit im Gefängnis in Mannheim, bedrücke ihn sehr. Inzwischen sei ein Vergleich über 5000 Euro Schmerzensgeld getroffen worden, davon seien bereits 3000 Euro an den Geschädigten überwiesen worden.

Nebenkläger-Vertreter Thomas Franz bestätigte das. Das Geld komme von dem 21-Jährigen selbst, erklärte Combé.

Wann ihm denn klar geworden sei, dass er gegen den Kopf seines Opfers wie gegen einen Fußball getreten habe, wollte der Vorsitzende Richter Joachim Bock wissen. Die Situation gehe ihm nicht mehr aus dem Kopf, antwortete der 21-Jährige. Er habe gesehen, dass er Blut an seinem Schuh gehabt habe, und bereue die Tat zutiefst.

Der junge Mann las der Kammer seinen Lebenslauf vor. Er hat vier Geschwister und wohnt noch bei den Eltern, die beide Rentner sind. Nach der Mittleren Reife wollte er Polizist werden, entschied sich dann aber für die Fachhochschule, die er wegen zu vieler Fehlzeiten wieder verlassen musste. Eine Ausbildung zum Hotelfachmann brach er ab, einen Job als Paketzusteller verlor er, weil er beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt wurde. Seit November 2020 arbeitete er bei einem Sicherheitsdienst, zeitweise als Security-Mitarbeiter in einem Corona-Testcenter.

Der Prozess, für den fünf Verhandlungstage festgesetzt sind, wird am Montag, 10. Januar, um 9 Uhr fortgesetzt.