Das Gelände des Open-Air-Clubs „Hafen 49“ blieb am Sonntag leer. Ob es einen Nachholtermin geben wird, ist noch unklar. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim.Der für Sonntagnachmittag angedachte Mini-Rave am "Hafen 49" fiel einem Unwetter zum Opfer und wurde abgesagt. Eigentlich sollte die als "Testfahrt" betitelte Open-Air-Tanz-Veranstaltung am Hafenstrand im Jungbusch zum großen Freiluft-Labor für Clubpartys werden, um wissenschaftliche Erkenntnisse über die potenzielle Übertragungsdynamik von Covid-19 abzuleiten. Nun wollen die Verantwortlichen einen Nachholtermin finden.

"Aufgrund der Wetterprognose mit Regen und Gewittergefahr müssen wir die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen leider absagen", teilte Nachtbürgermeister Robert Gaa bereits am Samstagnachmittag mit. 24 Stunden später fegte tatsächlich ein Gewitter über die Region. Blitz und Donner statt scheppernde Beats. "Das könnten wir dann natürlich nicht verantworten", sagte auch Pressesprecherin Katharina Hildebrandt von Next Mannheim, als es mit der Prognose noch relativ gut aussah, man allerdings ob des möglichen Unwetters schon in Alarmbereitschaft war.

"In 90 Minuten ausverkauft"

Ein großes Team aus Fachkräften vom Uniklinikum Mannheim, dem Fraunhofer-Institut, der Dualen Hochschule sowie dem Schnelltestzentrum stand für das große Party-Experiment schon bereit. Unter realen Bedingungen sollte wie in Vor-Corona-Zeiten ohne Maske, ohne Abstandsregeln und mit ausdrücklicher Tanzerlaubnis zu elektronischer Musik gefeiert werden. Aerosole sollten gemessen und mögliche Ansteckungsdynamiken in einem kontrollierten und sicheren Verfahren analysiert werden. Die teilnehmenden Gäste waren verpflichtet, sich zuvor einem Antigen-Schnelltest und drei Tage nach der Veranstaltung einem PCR-Test zu unterziehen.

Die Nachfrage für das besondere Rave-Event war groß, die 500 Tickets schnell vergriffen. "Wir waren in 90 Minuten ausverkauft", sagt Hildebrandt. Die gekauften Tickets werden laut "Hafen 49" alle automatisch erstattet. "Wir halten euch auf dem Laufenden darüber, ob und wann es einen Nachholtermin geben wird", teilen die Veranstalter nun auf ihrer Facebook-Seite mit.