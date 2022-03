Von Carsten Blaue

Mannheim. Im Namen steckt quasi schon der Zeitplan: "Rhein-Neckar-Tram 2020" (RNT 2020). Die ersten neuen Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sollen eigentlich seit dem Jahr 2020 auf den Linien in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen rollen. Tun sie aber nicht. Schon vergangenes Jahr kündigte das Unternehmen an, dass sich die Auslieferung der ersten Züge bis zum Sommer 2022 hinziehen wird. Und dabei bleibt es wohl, wie eine Anfrage der RNZ zum Stand der Dinge bei dem Verkehrsunternehmen ergab.

Wann werden die ersten Züge der "RNT 2020" geliefert? Im Juli. Vor der Inbetriebnahme und dem Start im Fahrgastverkehr stehen umfangreiche Schulungen, Simulationen und Testfahrten an. Diese dienen auch der recht komplexen Abnahme und Zulassung der Züge. Komplex deshalb, weil die Bahnen gleich mehreren Regelwerken, Betriebsordnungen und "Crash-Normen" genügen müssen. Denn sie werden sowohl im kommunalen Stadt- und Straßenbahnverkehr eingesetzt, als auch auf Strecken, auf denen Eisenbahnrecht gilt – etwa nach Bad Dürkheim oder auf der RNV-Ringlinie 5 zwischen Heidelberg, Mannheim und Weinheim. Außerdem können in der Testphase die Betriebsabläufe auf der Schiene und in den Werkstätten eingeübt und nachjustiert werden.

Wann rollt die erste "RNT 2020" mit Fahrgästen?Im Jahr 2023 – vor allem im Rahmen der Mannheimer Bundesgartenschau. Hier sollen die brandneuen, barrierefreien und technisch nachhaltigen Züge die zusätzlichen Verkehrsangebote bedienen. Danach würden sie sehr rasch im gesamten RNV-Netz eingesetzt, so ein Sprecher des Nahverkehrsunternehmens.

Warum hat sich alles verzögert? Im Oktober 2018 war ein Modell der "RNT 2020" (Foto: RNV) vorgestellt worden. Danach meldeten sich ganze zwölf Initiativen zu Wort und monierten, die Bahn sei unzumutbar für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Das Fahrzeugkonzept wurde daraufhin in Bezug auf die Barrierefreiheit komplett überarbeitet, "was zu erheblichen Verzögerungen führte", so der Sprecher. Aber auch zu Verbesserungen. Unter anderem wurden Stufen zwischen den Wagenteilen durch Rampen ersetzt und Rollstuhlplätze leichter erreichbar angeordnet. Auch Taster und Anzeigen wurden versetzt und die Klapprampen an den Ein- und Ausstiegen breiter. Alles in allem hatten die Initiativen rund 200 Einwände vorgebracht – darunter auch Interessengruppen für Familien, Radfahrer und Senioren. Die Bahnen sollen über 35 Jahre lang fahren. Also sei die Verzögerung sinnvoll investierte Zeit gewesen, so der RNV-Sprecher.

Spielte Corona eine Rolle? Natürlich würden Lieferanten durch die Pandemie unter gewissen Einschränkungen leiden. Für das Projekt sei das aber nicht sehr ausschlaggebend gewesen. Kleine Verzögerungen ergaben sich zuletzt eher durch Materialengpässe – beispielsweise durch längere Lieferzeiten komplizierter Gussteile für die Wagenkästen. Dagegen sei in Finnland, wo viele Teile gefertigt werden, ein Stahlkontingent für die Fahrzeuge reserviert. "Klar ist allerdings, dass globale Krisen, die einzelne Fertigungsstandorte oder Zulieferer schwächen, auch bei diesem Projekt zu Verzögerungen beitragen können", sagte der Sprecher. Die Komponenten der Bahnen kommen aus vielen Teilen der Welt – neben Finnland etwa aus der Schweiz, aus Deutschland, Osteuropa und China. Zusammengebaut werden die Züge, die auf einer Bahn der Skoda-Tochter TransTech basieren, im tschechischen Pilsen.

Wie viele "RNT 2020" hat die RNV bestellt und zu welchem Preis?80 Bahnen in drei verschiedenen Längenklassen: 31 Wagen sind 30 Meter lang, 37 messen 40 Meter und zwölf Züge sogar 60 Meter. Das Investitionsvolumen beträgt rund 250 Millionen Euro – die bislang größte Einzelinvestition der RNV. Die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen haben als RNV-Gesellschafter Kreditbürgschaften übernommen. Mannheim trug die Hälfte dazu bei, Heidelberg und Ludwigshafen jeweils ein Viertel. Das Land Baden-Württemberg gewährt einen Zuschuss in Höhe von 13 Millionen Euro. Die RNV hat zudem die Option zum Kauf weiterer 34 Bahnen mit Skoda vereinbart. Darüber ist aber noch keine abschließende Entscheidung gefallen.

Was passiert mit den alten Zügen? Die neuen "RNT 2020"-Züge werden nach und nach ausgeliefert und ersetzen etwa die Hälfte der derzeit 190 Bahnen. Dennoch wird die Beförderungskapazität für mehr Fahrgäste erhöht (im Moment etwa 500.000 an einem normalen Werktag). Denn die "RNT 2020" ist je nach Längenklasse im Schnitt größer. Apropos Länge der Bahnen: Fahrzeugtechnisch, so die RNV, bestehe ein Wagen der 40-Meter-Klasse aus zwei identischen und unabhängig fahrfähigen Zügen, die quasi "Rücken-an-Rücken" gekuppelt fahren, durchgehend begehbar sind und in der Werkstatt an einer Schnelltrennstelle zerlegt werden können. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren die 60-Meter-Bahnen aus zwei 30 Meter langen Zugteilen. Der Vorteil: Muss ein Wagensegment in die Werkstatt, kann das andere weiterfahren. Bislang fiel immer gleich die ganze Bahn aus.