Mannheim. (alb) Die gute Nachricht zuerst: Mit Hot Chip, Balthazar, Tocotronic und The Streets hat Veranstalter Timo Kumpf auch in diesem Jahr wieder zugkräftige Bands für das Maifeld-Derby (14. bis 16. Juni) gewonnen, wie er am Donnerstag mitteilte.

Die schlechte: 2020 legt das Indie-Musik-Festival am Mannheimer Reitstadion ebenso eine Pause ein wie das inzwischen etablierte Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände, zu dem sich in diesem Sommer Nena, Cypress Hill oder Midnight Oil angesagt haben.

Kumpf, Chef der Agentur Delta Konzerte, führte für die Pause "persönliche Gründe" an. Die vergangenen Jahre seien "großartig, aber auch sehr kräftezehrend" gewesen. Man werde in diesem Jahre nochmal alles geben. Für das zehnjährige Jubiläum des Maifeld-Derbys wollten er und sein Team frisch und ausgeruht sein. "Dafür käme 2020 eindeutig zu früh", so der Veranstalter.