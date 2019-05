Von Marco Partner

Mannheim. Die Fans liegen ihm zu Füßen - und Luke Mockridge zum großen Finale auf dem Boden. Wie entrückt blickt der Comedian zur Decke und auf funkelnde Smartphone-Sterne, und singt als Coldplay-Chris-Martin davon, wie es wäre, wenn er die Welt regiert.

An diesem Abend beherrscht der 30-jährige Shooting Star tatsächlich die Mannheimer SAP Arena, sorgt gleich zwei Mal hintereinander für eine ausverkaufte Halle mit jeweils 10.000 zahlenden Gästen - und für große Unterhaltung voller erfrischendem Humor, 90er-Jahre-Nostalgie und mitreißender Musik.

"Luckyland" heißt das Programm des stets gut gelaunt wirkenden Lockenkopfs, der im Fernsehen aktuell mit der Quizsendung "Luke! Die Schule und ich" für Aufsehen sorgt. Die Zielgruppe: Das sind ganz klar die Millennials, die zwischen 1980 und 2000 Geborenen. Doch im Vergleich zu seinen "Circus HalliGalli"-Kollegen Joko und Klaas beweist der Sympathikus, dass sein Charme auch abseits des Bildschirms, live auf der Bühne funktioniert.

Wie ein Vergnügungspark sind Kulisse und Inhalt der zweistündigen Show aufgebaut. Eine Achterbahnfahrt voller Slapsticks, Kinder- und Jugendanekdoten und Pointen, bei denen das Zwerchfell Loopings schlägt.

Keine Europa-Wahl, keine Rezo-AKK-Debatte: Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen kommt Mockridge herrlich unpolitisch daher und zeigt auf, dass Komik auch 2019 gut ohne den zynischen Blick auf das Weltgeschehen funktioniert. Nur den Brexit bringt der Sohn des kanadischen Kabarettisten Bill Mockridge (auch aus der Lindenstraße bekannt) kurz zur Sprache. Wenn auf Partys jemand heimlich, still und leise verschwindet, macht er bekanntlich den Polnischen.

"Wenn sich jemand groß verabschiedet, sich dann aber ein Bier aufmacht und einfach bleibt, nennt man das heute den Englischen", witzelt Mockridge. Ansonsten ist seine Show aber eine Reise zurück in die Kindheit. Eine Zeit, in der Pro 7 und Co. noch richtig gut waren und das Internet … na ja! "Ich war im masturbationsfähigen Alter, das Modem noch nicht", erinnert sich der 30-Jährige an seine Pubertät, als ein mehrstündiger Bild-Download nicht mehr als Anna Kournikovas Stirn hergab.

Facebook, Instagram, Whats-App-Gruppen, Emojis: Das alles gab es damals noch nicht. "Wir mussten das Haus anrufen", klärt Mockridge die "digital Natives" im Publikum auf. Die Nummer hatte man im Kopf statt auf dem Handy. Und im schlimmsten Fall nicht den Kumpel, sondern die Mutter an der Strippe. "Phiilliiiipp", brüllte Frau Schneider dann durchs ganze Haus. Dann freudiges Treppenpoltern. "Wir sind wohl die letzte Generation, die weiß, wie sich das anhört": Der Comedian gräbt eingebuddelte Kindheitserinnerungen wieder an die Oberfläche.

Anfangs ist da noch viel Kennste-Kennste-Klamauk á la Mario Barth. Mit der Zeit reift das Programm aber immer mehr, bis hin zum gehobenen Nonsense-Niveau, das in Deutschland sonst eigentlich nur Helge Schneider erreicht. Nach der Pause sitzt Mockridge einsam am Klavier und spielt eine allen vertraute Melodie: Es ist der Song der Gummibärenbande. Auch die Zuschauer haben ihre herumspringenden Helden aus tiefster Kindheit nicht vergessen und singen lauthals mit.

Gemeinsam geht die Reise weiter: die ersten Partys, das erste Date, der erste Kuss, die erste peinliche Stille bei den potenziellen Schwiegereltern. Der erste Liebeskummer, noch mehr Partys. Willkommen auf dem Karussell des Lebens. Im "Luckyland" dreht es sich schnell, ohne aus dem Takt zu geraten. Mockridges Vergnügungspark, er bietet viel Action, aber noch mehr Zuckerwatte.

Das Leben als süße, rosarote Gummibären-Unterhaltung, das haben die Kinder der Achtziger und Neunziger wohl am besten verinnerlicht und können es dank Mockridge noch mal auskosten. Zumindest für zwei Abende in Mannheim.