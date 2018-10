Von Jan Millenet

Mannheim. Durch den brennenden ICE 511 im rheinland-pfälzischen Dierdorf geraten am Freitag auch die Fahrpläne des Mannheimer Hauptbahnhofs etwas durcheinander. Züge haben teilweise bis zu 80 Minuten Verspätung, Reisende müssen Umwege in Kauf nehmen. Dennoch ist die Stimmung bei den vielen Betroffenen recht locker. Doch so mancher wird auch langsam ärgerlich.

Recht gut gelaunt steht der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch auf Gleis 4. Sein Ziel: der Landtag in Stuttgart. "Dort habe ich um 13 Uhr eine Sitzung", erklärt er lächelnd und schaut auf die Anzeigentafel. 60 Minuten Verspätung signalisiert diese für seine Verbindung. Recht früh sei er dieses Mal gekommen, obwohl er von dem ICE-Brand nichts wusste.

Doch er hat Glück, kann einen anderen Zug als den geplanten in die Landeshauptstadt nehmen - und bleibt deshalb gelassen. "Meinen Termin werde ich auf jeden Fall schaffen", sagt er. Das kleine Wirrwarr störe ihn nicht. "Für mich ist das okay." Und die Verzögerung ermöglicht ihm obendrein noch ein Mittagessen im Bahnhof. "Es gibt Schlimmeres", ruft der Politiker noch und spurtet zu seinem Zug.

Auch am DB-Infostand im Foyer des Bahnhofs herrscht alles andere als Aufregung. Die Schlange der Anstehenden hält sich in Grenzen. Ein Mitarbeiter gibt geduldig Auskunft. "Das große Chaos ist ausgeblieben", erzählt er. Betroffen seien vor allem die ICE-Verbindungen von Köln nach München und Basel, erklärt er weiter.

"Da kommt es zu Verspätungen bis zu 80 Minuten." Zur Laune der Fahrgäste sagt der Bahnmitarbeiter: "Alles entspannt. Die Fahrgäste kennen den Grund für die Verspätung und sind froh, dass keiner zu Schaden kam." Für die Kurzstreckenreisenden hat er auch eine gute Nachricht, denn die Nahverkehrsverbindungen seien nicht betroffen.

"Stehen, warten, unterhalten": Christopher Hotze (l.) und Jan-Lukas Klingberg gestern auf dem Mannheimer Hauptbahnhof. Foto: Millenet

Zumindest äußerlich ruhig erscheinen Christopher Hotze und Jan-Lukas Klingberg. Die beiden jungen Männer besuchen die Hochschule für Orthopädietechnik in Heidelberg und befinden sich gerade auf dem Heimweg nach Freiburg und Bad Krozingen. Sie haben eine 65-minütige Verzögerung ihrer Weiterfahrt vor sich. "Ich hatte noch nie so schlechte Erfahrungen mit der Bahn", sagt der 21-jährige Christopher Hotze.

Doch in letzter Zeit hätte sich das gehäuft. "Vor allem, wenn man einen langen Schultag hatte und nach Hause möchte, ist das ärgerlich", gibt er zu. Sein Kommilitone nickt zustimmend. Wie sie ihre "gewonnene" Zeit am Bahnhof nutzen? "Stehen, warten, unterhalten", sagt der 18-jährige Jan-Lukas Klingberg und lacht. "Und nach anderen Verbindungen schauen", ergänzt sein Begleiter grinsend.

Immer wieder halten ICE-Züge an den Gleisen. Sofort bilden sich Menschentrauben vor den Zugängen. Doch auch da hält sich der Ärger in Grenzen. Wie voll die Züge im Innern sind, lässt sich von außen dank der abgedunkelten Scheiben nicht erkennen. Ratsuchend steigt in Mannheim der 43-jährige Thomas Hanske aus einem ICE, der nun Richtung München weiterfährt. Auch er möchte heim nach Freiburg, erkundigt sich bei der Schaffnerin. Auch er hat einen unfreiwilligen einstündigen Aufenthalt in Mannheim vor sich.

Thomas Hanske lacht bei der Frage, wie er sich gerade fühlt. "Gestern war es noch viel schlimmer", sagt er gleich und erzählt von Verzögerungen wegen eines Unfalls. Zu dem Zeitpunkt war er auf dem Weg zu einem Termin, zu dem er eine Stunde später kam. Am Freitag befindet er sich gerade wieder auf der Rückfahrt. "Da ich gerade nach Hause fahre, ist die Verzögerung kein Beinbruch", erklärt der Freiburger. Zudem habe er schon Bescheid gewusst, dass es zu Verspätungen in Mannheim kommen kann.

Eine Art Live-Ticker, die er in Verbindung mit seiner Online-Buchung zur Verfügung hat, hält ihn auf dem Laufenden. "Was will man machen?", fragt er und blickt in die Sonne. Und wie sieht seine nächste Stunde aus? Essen gehen? Gegessen habe er gerade, so Thomas Hanske. Doch er hat schon weitere Pläne. "Jetzt schaue ich mir mal den Bahnhof an und informiere meine Familie, dass ich eine Stunde später komme. Dann suche ich mir eine Bank und warte brav."