262 km/h Spitzengeschwindigkeit, 3700 Kilogramm Abfluggewicht, neun Millionen Euro Investition: Der neue Airbus H145 hebt jetzt in Mannheim ab. Foto: DRF Luftrettung

Von Carsten Blaue

Mannheim.Der Airbus H145 ist derzeit der modernste Hubschrauber, der in der zivilen Luftrettung eingesetzt wird. Am gestrigen Montag nahm eine Maschine dieses Typs als neuer "Christoph 53" ihren Betrieb am Flughafen Mannheim auf. Hier befindet sich die Station der DRF Luftrettung für die Leitstellenbereiche zwischen Mainz und Karlsruhe sowie zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis und der Südpfalz. Die Orte im Umkreis von 60 Kilometern kann der neue "Christoph 53" in maximal 15 Flugminuten erreichen.

Hintergrund Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas und betreibt 29 Stationen in Deutschland. Von hier aus leisten die Crews der gemeinnützigen Organisation Einsätze in der Notfallrettung und im Krankentransport zwischen Kliniken. Darüber hinaus holt die DRF Luftrettung mit eigenen [+] Lesen Sie mehr Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas und betreibt 29 Stationen in Deutschland. Von hier aus leisten die Crews der gemeinnützigen Organisation Einsätze in der Notfallrettung und im Krankentransport zwischen Kliniken. Darüber hinaus holt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patientinnen und Patienten aus dem Ausland zurück. Im Jahr 2020 leisteten die DRF Luftrettung und ihre Tochtergesellschaften 39.971 Einsätze – davon 1156 von Mannheim aus. Im ersten Halbjahr 2021 waren es hier 513 Flüge. Die DRF Luftrettung hat über 400.000 Fördermitglieder. Weitere Infos (auch zu Spendenmöglichkeiten) unter www.drf-luftrettung.de. cab

Stationsleiter und Pilot Martin Beitzel ist stolz auf den neuen Hubschrauber: "Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit einer H145 zu unseren Einsätzen starten. Schon ein Blick in das Cockpit zeigt den Unterschied zur bisherigen Maschine. Alle Flugdaten, beispielsweise zu den Triebwerken oder zur Fluglage, werden uns Piloten auf großformatigen Displays angezeigt. Mit dem neuen ’Christoph 53’ können wir jetzt noch besser unserem Anspruch gerecht werden, unsere Patienten in der Region bestmöglich zu versorgen."

Auf dem Wetterradar können die Piloten schnell und frühzeitig wechselnde Wetterlagen erkennen. Der Vierachsen-Autopilot bringt weitere Entlastung, denn er kann Steuerfunktionen automatisch übernehmen. Die lebensrettenden Einsätze von "Christoph 53" würden so noch sicherer, so die DRF Luftrettung in einer Mitteilung. Sie verweist zudem auch auf den ummantelten Heckrotor, der sofort ins Auge fällt. Dieser sogenannte "Fenestron" ist leiser, besser vor Beschädigungen geschützt und bietet Rettungskräften am Boden zusätzlich mehr Sicherheit.

Der Hightech-Hubschrauber hat eine Höchstgeschwindigkeit von 262 km/h, ein maximales Abfluggewicht von 3700 Kilogramm und kostete samt Ausstattung neun Millionen Euro. Die Anschaffung wurde von der DRF Luftrettung vorfinanziert. Das teilte eine Sprecherin auf RNZ-Nachfrage mit. Die Investition amortisiere sich durch die Vergütung der Einsätze durch die Krankenkassen. Auch Notärzte und Notfallsanitäter profitieren von der neuen Maschine – gerade bei Patiententransporten zwischen Kliniken. Zumal auch das von der DRF Luftrettung mitentwickelte Innenraumkonzept der Kabine weitere Vorteile bringt. Das beginnt schon beim besseren Raumangebot – etwa für Transporte schwerkranker Frühgeborener im Inkubator – sowie bei den drehbaren Sitzen für die Besatzung, was die Patientenversorgung an Bord vereinfacht.

"Christoph 53" hat immer eine dreiköpfige Besatzung aus Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter. Der Hubschrauber ist täglich von 7 Uhr an einsatzbereit, fliegt bis Sonnenuntergang zu Einsätzen und gilt als unverzichtbarer Baustein in der nofallmedizinischen Versorgung. Neben den sogenannten "Primäreinsätzen", bei denen H145 die Notfallstelle direkt anfliegt, werden von den Mannheimer Luftrettern regelmäßig medizinische Spezialtransporte absolviert. Die Luftrettungsstation Mannheim ist darüber hinaus in das Projekt "HeliBlut" der DRF Luftrettung involviert.

Seit dem Jahr 2019 sind Blutkonserven mit an Bord von "Christoph 53". Das gibt den Einsatzkräften die Möglichkeit, allen Patienten, deren Leben durch schweren Blutverlust in Gefahr ist, direkt am Einsatzort Blut und Blutplasma zu verabreichen. Bisherige Erfahrungen haben seitdem gezeigt, dass diese Minuten entscheidend sein können – gerade wenn der Weg ins nächste geeignete Krankenhaus weit ist.

Innerhalb dieses Aufgabenspektrums war die Mannheimer Station überdies deutschlandweit die erste, die alle Notärzte und Sanitäter in erweiterten invasiven Notfalltechniken schulen ließ. So können sie Patienten mit starkem Blutverlust schon am Einsatzort stabilisieren und die Blutung stoppen.