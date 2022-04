Von Marco Partner

Mannheim. Fast 200 Straßenbahnen tingeln täglich durch die Region. Bis zur Bundesgartenschau 2023 wird eine neue Fahrzeug-Flotte mit bis zu 80 Trams erwartet. Das bedeutet aber nicht, dass die alten Wagen sofort ausrangiert werden. Im Gegenteil. Die Schwerpunktwerkstatt der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) hat sich darauf spezialisiert, scheinbare Auslaufmodelle wieder flottzumachen und ihnen neues Leben einzuhauchen.

Die Hauptwerkstatt im Fahrlach wirkt wie ein kleiner Bahnhof, nur ohne Passagiere. Bahnen aus Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen parken auf den Gleisen. Manche, weil sie in einen Unfall verwickelt waren oder technische Wehwehchen haben. Andere, weil sie einfach alt sind. Wie der lange "Tatzelwurm" aus dem Jahre 1967, der nun Schritt für Schritt aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, und zumindest als Sonderfahrzeug wieder fahr- und erlebbar gemacht werden soll.

Achim Sauer arbeitet seit 1976 in der Mannheimer Bahn-Werkstatt. Foto: Partner

Nostalgische, ökologische, aber auch ökonomische Gründe fließen bei der Aufbereitung alter Modelle zusammen. "Unser Ziel ist es, jeden Wagentyp zu erhalten. Ich kann mich selbst nur schwer von ihnen trennen. Derzeit gibt es einen Aufwind. Junge Kollegen finden es spannend, mal ein Kurbelfahrzeug zu bedienen. Aber auch mit Blick auf die Verkehrswende ist es wichtig, kein Fahrzeug unnötig auszumustern. Wir werden Kapazitäten brauchen", sagt Achim Sauer.

Der Abteilungsleiter der Hauptwerkstatt hat schon viele Modelltypen kommen und gehen sehen. 1976 stieg er bei der damaligen ZWM, der Zentralwerkstatt für Verkehrsmittel in Mannheim ein, später arbeitete er für die Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft (OEG), die 2004 in die RNV fusionierte. Seit diesem Zusammenschluss werde im Grunde schon ein Auge darauf geworfen, die ausgedienten, oft ein Vierteljahrhundert alten Trams wieder auf Vordermann zu bringen – um sie für weitere 20 Jahre schienentauglich zu machen. "Früher wurden sie oft verkauft, nach Rumänien, Bulgarien, Helsinki oder auch Görlitz", verrät Sauer. Inzwischen aber sieht man vermehrt wieder altehrwürdige Fahrzeuge auf dem Schienennetz der Metropolregion.

Wie das Modell "Gt8 82", welches 1966 an die damalige OEG ausgeliefert wurde. Knapp 50 Jahre war der erst sandfarbene, dann rot-weiße Wagen auf den Gleisen der heutigen Linie 5 unterwegs. Ein paar Jahre stand es auf dem Abstellgleis, dann wurde beschlossen, das Urgestein komplett aufzuarbeiten und für die Nachwelt zu erhalten. Erst vor einem halben Jahr wurde eine Heidelberger Niederflur-Straßenbahn des Typs "NGT 6" aus dem Betrieb genommen. "Das Modell wurde 1996 eingeführt", erinnert Sauer. Jetzt, 26 Jahre später, wird die Heidelberger Bahn bis aufs Skelett auseinandergenommen, um dann mühevoll restauriert zu werden.

Per Sandstrahlung wird der Boden vom Rost befreit, dann geschweißt, geschraubt und lackiert. Bis zu acht Monate wird manchmal an einer Bahn gewerkelt. In der Sattelei werden die Holz- und Glasfaserschalen der Sitze generalüberholt und mit einem neuen Polsterbezug ausgestattet. Orange auf Blau: das Muster für die Buga 23 wird nun nach und nach auf die sanierten Sitze gezogen. "Die Leute, welche die Sitze beschädigen, wissen gar nicht, wie viel Arbeit darin steckt", sagt Mitarbeiter Klaus Haas und zeigt ein entsprechendes Foto auf dem Handy. Auch eines der typisch weiß-orange-blauen Niederflur-Gefährte, welche in Mannheim und Ludwigshafen den Straßenbahnverkehr dominieren, ist auf einer großen Hebebühne aufgebockt. Bei der ab 1994 eingeführten Variobahn haben die ersten Modelle inzwischen bald 30 Lenze auf dem Buckel. Nach der Kernsanierung und Entrostung werden neue Fußböden eingelegt sowie Fenster und Gummi-Faltenbalken (für den Ziehharmonika-Effekt) eingespannt. Jetzt strahlt die Bahn wieder hochglanzpoliert und abfahrbereit in ihrer zweiten Blüte.

189 Fahrzeuge sind bei der RNV täglich im Einsatz. Hinzu kommen 36 Sonderfahrzeuge, die aufgrund ihrer Einstiegstreppen meist nicht barrierefrei und somit nicht mehr alltagstauglich sind. Aber zur Miete für Events von Firmen oder Hochzeitsgesellschaften sind sie gerade richtig. Bei Nutzern, Passanten, aber auch den RNV-Mitarbeitern selbst wecken die Vintage-Modelle Kindheitserinnerungen und bedeuten eine Zeitreise. "Unser ältestes fahrendes Modell ist der Salonwagen, Baujahr 1928. In Edingen gibt es noch ein Briefwagen der Post vom Jahre 1912. Aber ich wüsste nicht, ob er fahrtauglich gemacht werden könnte", sagt Sauer. Das Urgestein kennt mittlerweile sämtliche Problemzonen seiner Trams – und er weiß: "Je größer der Schaden oder je älter, desto größer ist oft der Ansporn, sie zu reparieren oder zu restaurieren."