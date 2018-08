Im Durchschnitt von 2000 bis 2009 lag der Pegelstand des Rheins bei Mannheim im Monat Juli bei 3,09 Metern, von 2010 bis 2017 dann bei 3,20 Metern. In diesem Jahr ergibt sich von Januar bis Juli ein Wert von im Schnitt gerade einmal 1,97 Metern. Und auch wenn die Hafenmeisterei derzeit beschwichtigt: Der momentane Wasserstand von 1,43 Metern ist definitiv kritisch, ein gesperrter Anleger ist es ebenfalls. Denn Flusskreuzfahrten sind für den Mannheimer Hafen ein wachsendes Geschäftsfeld. Im Jahr 2010 legten noch 500 Kreuzfahrtschiffe in Mannheim an, um den Reisenden etwa einen Tagesausflug in die Mannheimer City oder auch ins benachbarte Heidelberg zu ermöglichen. Bislang hätten sich für dieses Jahr bereits 669 Schiffe angemeldet, erklärte die Hafenmeisterei. Deren Liegezeiten betrügen zwischen einer und 24 Stunden. Anfragen für mehrtägige Liegezeiten nehme man nicht an, so Hafenmeisterin Regina Güntert. Sie beobachtet unter den Passagieren einen wachsenden Anteil junger Menschen. lsw/RNZ

