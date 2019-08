Von Volker Endres

Mannheim. Drei Heimspiele hat der SV Waldhof Mannheim mittlerweile seit der Rückkehr in den Profi-Fußball absolviert. Drei Drittliga-Partien unter unterschiedlichsten Voraussetzungen - sportlich, aber vor allem aus Polizeisicht. Das Fazit der Beamten fällt überwiegend positiv aus. "Insgesamt ist es bislang sehr gut gelaufen", sagt Polizeisprecher Christoph Kunkel vor dem vierten Heimspiel der "Buwe" am kommenden Sonntag gegen den MSV Duisburg.

Zum Aufgalopp in die Dritte Liga kam mit dem SV Meppen zumindest aus Sicherheitserwägungen genau der richtige Gegner. Beide Fangruppen stehen sich neutral gegenüber. Zwar standen sich die Klubs 2017 im Aufstiegsduell gegenüber, aber böses Blut sei dabei nicht entstanden, so Kunkels Einschätzung - die sich auch bewahrheitete. "Das Spiel war für uns ein Testlauf", räumt er im Rückblick ein. Bis auf Kleinigkeiten in der Feinabstimmung verlebten er und seine Kollegen einen entspannten Fußballnachmittag.

Das änderte sich in Spiel zwei gegen den TSV 1860 München. Denn obwohl hier zwei aus der Historie gewachsene Arbeitervereine aufeinandertrafen, sind die beiden Fangruppen nicht allzu gut auf die jeweils anderen Anhänger zu sprechen. Die "Löwen" pflegen eine Freundschaft zu den "Roten Teufeln" aus Kaiserslautern - dem Erzrivalen des SV Waldhof. Und trotzdem habe alles wie geplant geklappt, so Kunkel. "Unsere Einsatzkonzeption ist voll aufgegangen."

Obwohl das Carl-Benz-Stadion mit rund 14.000 Besuchern nur etwas mehr als zur Hälfte gefüllt war, zeigten die Ordnungshüter deutlich erkennbar Präsenz. Aus gutem Grund: Bei einer brenzligen Situation an der Riedbahnbrücke, wo eine Busladung voller Münchner offensichtlich die Auseinandersetzung gesucht hatte, war die Polizei schnell vor Ort und hielt die Fangruppen, wie das gesamte Spiel über, getrennt und vermied dadurch Ausschreitungen.

"Die Initiative war klar von den Sechzigern ausgegangen", stellt Kunkel klar und beschreibt die bayerischen Anhänger als gut ausgestattet. "Wir haben Handschuhe und Sturmhauben festgestellt - also alles Dinge, die man normalerweise für den Besuch eines Fußballspiels benötigt", erklärte der Sprecher ironisch.

Bewährt habe sich bereits die neue Stadiontechnik. Als die Gäste in ihrem Block Pyrotechnik abfackelten, war die Polizei per Kamera praktisch direkt zugeschaltet. "Die Auflösung ist wirklich hervorragend", so Kunkel vielsagend. Zumindest der Verdacht eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sei mit dem Abbrennen der Bengalos immer gegeben. Die Ermittlungen laufen aktuell noch.

Das gelte auch für das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ein Spiel zweier befreundeter Fangruppen, das allerdings ebenfalls etwas Besonderes war: "Das Stadion war ausverkauft. Wir rechneten hier zwar nicht mit Problemen, aber der Kräfteeinsatz war aufgrund der schieren Menschenmasse trotzdem enorm", sagt Kunkel. Dabei sei dies vielen Besuchern gar nicht groß aufgefallen. "Es war eher ein Einsatz der Verkehrspolizei, die eine reibungslose An- und Abfahrt gewährleisten sollte." Auch in diesem Bereich werde das Konzept ständig überarbeitet. Das habe bis jetzt relativ gut geklappt.

Allerdings räumt der Polizeisprecher ein, dass die Sperrung der Theodor-Heuss-Anlage auch die Ordnungshüter vor Herausforderungen stellt. "Viele Besucher können nicht die üblichen Wege fahren und kommen auch nicht auf die gewohnten Parkplätze", so Kunkel. Noch bis etwa in die Woche ab dem 8. September dauert die Vollsperrung in Richtung stadtauswärts an, informiert die Stadtverwaltung. Das Heimspiel am Sonntag gegen Duisburg ist also auf alle Fälle noch betroffen. Aus Sicht der Polizei wohl eine weitere, eher risikoarme Partie.

"Die Herausforderung wird wieder der Verkehr sein, weil da bereits der Anreiseverkehr für das Metallica-Konzert am Abend auf dem Maimarktgelände beginnt", sagt Kunkel. Aber auch diese Aufgabe werde die Polizei meistern.