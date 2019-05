Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Knallharte Gitarrenriffs und butterweiche Geigenklänge - passt das überhaupt zusammen? Diese Frage hat David Garrett mit seinem Auftritt in der SAP-Arena überflüssig gemacht. Natürlich passt das! Und wie gut! Vor rund 8000 Fans bewies der Star mit dem flotten Bogen, dass er diese zwei so gegensätzlichen Welten zu einem besonderen Hörerlebnis verschmelzen kann.

David Garrett ist längt ein international anerkannter Virtuose. Und davon überzeugte der als David Christian Bongartz in Aachen geborene einmal mehr. Mit seiner aktuellen Show "Unlimited" vereint der Ausnahmemusiker neue und neu arrangierte Stücke sowie seine größten Hits aus seiner zehnjährigen Crossover-Karriere. Das Jubiläum feiert das Publikum gerne mit, denn der Titel "Unlimited" auf Deutsch "grenzenlos" hält was er verspricht: Auf einer 24 Meter langen Bühne mit einer ebenso großen Videowand bewegt sich der Geiger unablässig.

Neben seiner versierten Rockband mit dem musikalischen Leiter und langjährigen Weggefährten Franck van der Heijden und vor den Musikern der Neuen Philharmonie Frankfurt zelebriert er eine gigantische Performance, begleitet von sphärisch-romantischen und zeitgemäßen Lichteffekten. Der sympathische 38-Jährige, stets leger gekleidet, huscht gekonnt von Beethoven zu Metallica, hinüber zum Electronic Beat und wieder zurück zur ohrgängigen Klassik. Diese Inszenierungen untermauern, dass es für den Meister tatsächlich keine Limits gibt. Er bewegt sich stets mit seiner Geige am physisch Machbaren und steigert mit dem Abend konstant das Tempo und die Rhythmen.

Bei "Thunderstruck" von AC/DC, Survivors "The Eye of the Tiger" oder Led Zeppelins "Stairway to Heaven", gespielt auf der E-Geige, prasselten auf den Wirbelwind rauschende Ovationen nieder. Bis er wieder hinein in die klassische Welt steuert mit Debussys "Claire de Lune". Den Spagat zwischen diesen zwei gegensätzlichen Genres zelebriert Garrett stets salopp, aber mit einer kompromisslosen Perfektion.

Da fehlt auch nicht Coldplays Leichtigkeit versprühender Klassiker "Viva La Vida" sowie Michael Jacksons "Smooth Criminal". Den Rock- und Pop-Klassiker "Dangerous" des französischen DJs und Musikproduzenten David Guetta adaptierte der rockige Violinen-Rebell ganz locker im Clubhouse-Stil. Immer optisch brillant in Szene gesetzt.

Es zeichnet das Phänomen des musikalischen Grenzgängers David Garrett eben aus, dass er zwischen so genannter E- und U-Musik keinen Unterschied mehr machen möchte. In dieser "Sprache" ist er zuhause und für ihn gibt es nur gute und schlechte Kompositionen.

Munter paart er beide Spielarten mit großem Spaß und spricht damit immer wieder ein generationsübergreifendes Publikum an. Etwa zweieinhalb Stunden dauert diese spannende Achterbahnfahrt. Sie endet standesgemäß rockig mit einem Queen-Medley von "We Will Rock You" bis "We Are The Champions".