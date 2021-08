Von Heike Warlich-Zink

Mannheim."Es war ein hoher organisatorischer Aufwand, aber es hat sich gelohnt", antwortete Pressesprecherin Dominique Schroller am Samstagnachmittag auf die Frage, wie sie denn so laufe, die Messe "Equitana Open Air" in Mannheim unter Pandemiebedingungen. Bereits der Online-Ticketvorverkauf lag im fünfstelligen Bereich und damit über den Erwartungen. Am Ende waren es 18.000 Besucher an den drei Tagen. Sie kamen aus ganz Deutschland, aber auch aus Frankreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern zum Pferdesportfestival ins Reitstadion auf dem Maimarktgelände.

Die Freitagabendshow mit großartigen Freiheitsdressuren von Kenzie Dyslie, die mit ihren beiden Pferden Attila und James Teil der Kinofilmreihe "Ostwind" ist, war laut Schroller ebenso ausverkauft wie der "Spanische Sommernachtstraum" am Samstagabend. "Aufgrund einer Inzidenz von unter 35 konnten wir kurzfristig weitere Stehplätze anbieten. Auch sie waren sofort weg", berichtete sie.

Bummeln und stöbern: Zur „Equitana“ gehörte auch eine Messe für Reitsportbedarf. Fotos: Gerold

Und es habe sich gelohnt, dass Reed Exhibitions als Veranstalter auf der Homepage sehr ausführlich informiert habe, unter welchen Bedingungen die "Equitana" stattfindet. "Die Besucher kamen gut vorbereitet und waren sehr diszipliniert", beschrieb Schroller ihre Erfahrungen an der Einlasskontrolle. Zu den Vorgaben gehörte auch das Tragen des Mundschutzes auf dem gesamten Areal. "Das ist aber auch wirklich der einzige Unterschied zu vor zwei Jahren", meinte eine junge Besucherin, die mit zwei Freundinnen aus der Nähe von Wiesloch gekommen war. Als begeisterte Freizeitreiterinnen freute sich das Trio über die große Vielfalt, die das Pferdesportfestival bot.

Fünf Reitplätze standen dafür zur Verfügung. Und weil vieles parallel lief, musste man sich entscheiden. Die Wahl fiel nicht ohne Grund bei vielen auf den "Working-Equitation-Platz". Denn in diesem Jahr wurden erstmals im Rahmen der "Equitana" die Deutsche Meisterschaft in dieser Turnierdisziplin ausgetragen. Sie hat ihren Ursprung im sogenannten Arbeitsreiten, legt somit den Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter und ist attraktiv anzuschauen. Doppelweltmeisterin und Trainerin Mirjam Wittmann stellte die junge deutsche Equipe vor, die im Speedtrail auch an der Europameisterschaft teilnehmen wird. Wittmann erläuterte, worauf es ankommt: Das ebenso korrekte wie schnelle Erfüllen verschiedener Aufgaben wie Slalom, das sichere Umreiten von Tonnen oder der exakte Ritt in und aus der Glockengasse. Dabei muss das Pferd immer wieder auch rückwärts ausgerichtet werden. Es wird einhändig und in verschiedenen Gangarten geritten. "Galopp ist zwar die schnellste, aber in der Endabrechnung nicht immer die effektivste", so Wittmann. Sie erklärte den vielen Zuschauern rund um den Turnierplatz, dass eine Balance zwischen Geschwindigkeit und dem Moment gefunden werden muss, in dem der Reiter das Pferd in den ruhigen Stand zu bringen hat. Beispielsweise, um beim sogenannten Ringstechen oder beim Öffnen und Schließen eines Tores als Reiter zielgenau agieren zu können.

Wie das Zusammenspiel zwischen Zwei- und Vierbeiner idealerweise funktioniert, war kurz zuvor bei einer Lehrstunde auf dem "Aktionsplatz" zu sehen. Pferdetrainerin Yvonne Gutsche-Doebelin demonstrierte unabhängig von Reitweise und Reitdisziplin, wie das Pferd zu einem sicheren, gelassenen und jederzeit verlässlichen Partner für den Menschen wird. Vertrauen ist dabei das Maß aller Dinge. Denn nur dann lassen sich Stresssituationen im Gelände oder beim Turnier problemlos meistern.

Kür der Barock-Reiter, quirlige Ponys im Parcours, tanzende Pferde im Showprogramm, Geschicklichkeitsreiter, die mit ihren Pferden unterschiedliche Hindernisse meistern: Auf der "Equitana" sollen sich Grenzen von Pferderassen und Reitweisen bewusst auflösen und die gesamte Bandbreite des Miteinanders von Mensch und Pferd gezeigt werden. Es gab Expertentipps zum besseren Sitz im Sattel und für eine feinere Kommunikation mit dem Partner Pferd sowie die Möglichkeit für die Kleinsten, einem Pony spielerisch nah zu kommen.

Auch die Aussteller von Equipment rund um den Reitsport durften sich über reges Interesse freuen. Von Bekleidung bis hin zu Sattel und Halfter wurde alles angeboten. "Es ist rund gelaufen, und wir wollen die ,Equitana’ gerne dauerhaft in Mannheim etablieren", so Schroller. Sie stellte ein Wiedersehen im kommenden Jahr in Aussicht.