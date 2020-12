Noch im Gründungsjahr ihrer Luftschiffbau-Firma feierten Karl Lanz und Johann Schütte 1909 das Richtfest einer großen Produktionshalle in Brühl. Foto: Verein für Heimat- und Brauchtumspflege Brühl/Rohrhof

Mannheim/Brühl. Die Idee ist gut: Bei der Bundesgartenschau 2023 sollen in einem generationenübergreifenden Sport- und Bewegungspark Spielstationen an wichtige Erfindungen erinnern, die von Mannheim aus die Welt veränderten. Das Auto zählt natürlich dazu, das Fahrrad, der Traktor. Ein Klettergerüst war als Hommage an die Luftschifffahrt vorgesehen – doch das hat sich nach Protesten erledigt. Die Station wird umgebaut.

Den Stein ins Rollen gebracht hat Manfred Nabinger mit einer Zuschrift an die RNZ. Der Autor zeigte sich verwundert, dass ausgerechnet auf dem ehemaligen Wehrmachts- und US-Militärgelände "Spinelli" – Hauptspielort der Buga – an einen Mann erinnert werden solle, der für die NS-Kriegswirtschaft gearbeitet habe und schon während des Ersten Weltkriegs als Rüstungsproduzent hervorgetreten sei.

Gemeint ist der Luftschiffkonstrukteur Johann Schütte (1873-1940). Der gebürtige Norddeutsche hatte sich 1909 mit dem Mannheimer Unternehmer Karl Lanz zusammengetan, produziert wurden die Luftfahrzeuge in einer Werft im benachbarten Brühl. Belegt ist, dass im Ersten Weltkrieg 20 dieser Luftschiffe bei der Bombardierung von Teilen Großbritanniens durch die deutsche Armee zum Einsatz kamen.

Nabinger nennt Schütte einen "Pionier dieser neuen Art der Kriegsführung". Konfrontiert mit der Zuschrift des Autors erklärte der Leiter des Mannheimer Stadtarchivs, Ulrich Nieß, gegenüber der RNZ, man werde den Brief zum Anlass nehmen, die Vita Schüttes eingehender zu untersuchen. Dies brauche eine gewisse Zeit, weshalb er noch keine tiefere Einschätzung geben könne. Er weist jedoch darauf hin, dass bereits im Laufe der Revolution 1848/49 Menschen durch aus Ballons abgeworfene Bomben ums Leben kamen. Die Anfänge des Luftschiffbaus lägen deutlich vor dem Ersten Weltkrieg, auch wenn dieser fraglos als Treiber der technischen Entwicklung betrachtet werden könne und die Firma Schütte-Lanz damals vollständig auf die Rüstungsproduktion umstellte. In einem Punkt widerspricht Nieß aber Nabinger. Als erster deutscher Angriff mit einem Luftschiff gelte bislang der 6. August 1914 bei der Eroberung des belgischen Lüttichs. Die Bomben warf aber ein Zeppelin ab, also keine Schütte-Konstruktion.

Ähnlich wie Nabinger argumentierte auch die Li.Par.Tie-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat, die sich aus Vertretern von "Die Linke", "Die Partei" und der Tierschutzpartei zusammensetzt. Sie stellte einen Antrag unter dem Titel "Keine Ehrung für Johann Schütte bei der Buga". Diesem entsprach Oberbürgermeister Peter Kurz, wie er bei einer Sitzung des Hauptausschusses verkündete. "Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen", ergänzte der SPD-Politiker.

Es sei nämlich nie geplant gewesen, die Spielstationen nach ihren Urhebern zu benennen. In der Öffentlichkeit sei jedoch eine eindeutige Unterscheidung zwischen Erfinder und Erfindung nicht immer einfach zu treffen. Deshalb habe sich die Buga-Gesellschaft entschieden, die Spielstationen umzubauen.

Während in Mannheim noch die Johann-Schütte-Straße im Stadtteil Schönau an den Erfinder erinnert, gibt es im rund 20 Kilometer entfernten Brühl sogar einen Schütte-Lanz-Park. Dabei handelt es sich um ein Wohn- und Gewerbequartier, das man auf Teilen des alten Firmengeländes errichtete.

Am alten Produktionsstandort gibt es neben dem neuen Quartier auch eine Schütte-Lanz-Straße. Für Bürgermeister Ralf Göck stellt diese Ehrung kein Problem dar. "Wir verherrlichen damit ja nicht die Menschen Karl Lanz und Johann Schütte, sondern würdigen die Firma", erklärt er. Das Unternehmen sei damals der größte Arbeitgeber in der Kommune gewesen – und der größte gewerbliche Grundstückseigentümer.

Tatsächlich benötigten die Luftschiffbauer enorme Flächen für die Konstruktion ihrer Schiffe. Göck schätzt, dass die Firma ursprünglich rund 500.000 Quadratmeter Land in Brühl besaß. Nach dem Ersten Weltkrieg sattelte das Unternehmen um und nutzte sein Know-How aus dem Luftschiffbau für die industrielle Verarbeitung von Holz. Weil man dafür deutlich weniger Platz benötigte, wurde das Firmenareal mit der Zeit immer kleiner und kleiner. "Heute steht das gesamte Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Schütte-Lanz-Gelände", sagt Göck.

Zuletzt produzierte die Firma unter dem Namen "Finnforest Schütte-Lanz GmbH" in Brühl Holzschalenelemente. 2007, fast 100 Jahre nach der Gründung des Unternehmens, wurde der Betrieb dort eingestellt. An das ursprüngliche Werk der Erfinder erinnert in Brühl übrigens noch eine Straße: der Luftschiffring.