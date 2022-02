Mannheim. (dpa) Für einen Zusammenbruch des Staates wollten sie gerüstet sein: Ein selbst ernannter "Druide" und seine Mitstreiter häuften teils eigens gebaute Waffen, Munition und Sprengstoff an. Am Freitag verurteilte das Landgericht Mannheim den 71-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Zudem muss der Mann wegen Volksverhetzung 130 Tagessätze à zehn Euro zahlen. Er hatte den Holocaust geleugnet und gegen Juden gehetzt. Drei Komplizen hatte das Gericht bereits im Januar zu Bewährungsstrafen verurteilt.

"Er war extrem in Gewaltfantasien verstrickt", sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung. Mehrfach habe der Mann seine staatsfeindliche Gesinnung gezeigt. "Natürlich ist das alles nicht so professionell gewesen, aber es hätte gereicht, um Menschen zu gefährden oder zu töten." Neben dem Geständnis wertete das Gericht vor allem zugunsten des Mannes, dass seit den Taten schon viele Jahre vergangen seien und er seither nicht mehr gegen das Waffenrecht verstoßen habe. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten auf Bewährung für den Angeklagten gefordert. Wegen der Volksverhetzung plädierte er auf eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 15 Euro. Die Verteidigung wollte nur eine anderthalbjährige Bewährungsstrafe für ihren Mandanten sowie 50 Tagessätze à fünf Euro.

Der 71-Jährige sei Anführer und Galionsfigur gewesen, sagte die Richterin. Anfangs bestand gegen ihn sogar der Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft ermittelte nach einigen Treffen mit möglichen Gesinnungsgenossen an mehreren Orten in Deutschland. Befürchtet wurde nach Ausführungen der Richterin, dass es ihm gelänge, mehrere Leute um sich zu scharen.

Vorausgegangen war dem Urteil eine Verständigung zwischen den Parteien, wonach eine mildere Strafe bei einem Geständnis erfolgen sollte. Das kürzte das Verfahren erheblich ab.

Der Mann mit langen weißen, leicht gelblichen Haaren und ebensolchem Bart gilt als Kopf eines Quartetts, das sich aus Angst vor Anarchie ein Waffenarsenal angelegt hatte. In der Liste der Anklage stehen unter anderem aus Wühlmausfallen hergestellte Schussapparate, Schießkugelschreiber, ein Flammenwerfer, diverse Schusswaffen wie eine halbautomatische Selbstladepistole, eine große Menge Patronen unterschiedlichen Kalibers und 1,4 Kilogramm Schwarzpulver.

Ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg demonstrierte in der Verhandlung mehrere der beschlagnahmten Waffen. Sie alle könnten tödlich sein, betonte der Experte.

Seiner Darstellung zufolge war der vorbestrafte Angeklagte schon länger im Visier. Ein Bundeswehrsoldat habe den "Druiden" als Heiler aufgesucht und nach einer angebotenen Waffe und fragwürdigen Aussagen die Polizei alarmiert. Fachleute hätten die Kommunikation des Mannes überwacht, Telefongespräche mitgehört und ihn observiert. Auch habe ein verdeckter Ermittler ein Waffengeschäft eingefädelt.

Bei einer Razzia 2017 schlugen die Einsatzkräfte dann zu, nahmen die Männer fest und durchsuchten unter anderem das Anwesen des "Druiden" im Rhein-Neckar-Kreis sowie von Komplizen etwa in Rheinland-Pfalz.

Der aus dem nordhessischen Grebenstein stammende Hauptbeschuldigte soll versucht haben, auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt für den Fall einer von ihm befürchteten Invasion etwa von Russen oder Außerirdischen autark zu leben. Der Senior war auch wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen angeklagt.

Er wird der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" zugerechnet. Diese leugnen nach Angaben des Verfassungsschutzes die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihres Rechtssystems, sprechen Politikern und anderen Staatsbediensteten die Legitimation ab und verstoßen immer wieder gegen geltende Gesetze.

Der Angeklagte habe ein Staatsgebilde aus Stämmen schaffen wollen, sagte der LKA-Beamte. Unter anderem habe der 71-Jährige gesagt, die Bundesrepublik Deutschland sei eine Firma, Bürgermeister solle man hängen, die Polizeichefs aufsuchen und "dass es da mal krachen müsse". Auch attestierte er dem Mann "ausgeprägten Judenhass".

"Der überwiegende Teil dieser extremistischen Szene pflegt den Verschwörungsmythos einer politischen Elite, die zum Ziel des Machterhalts die vermeintliche Wahrheit unterdrückt", teilte ein Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg mit.

Allein im Südwesten gehen die Experten von etwa 3300 Personen in der Szene aus, die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern seit Ende 2016 beobachten. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist dieses extremistische Milieu zuletzt deutlich angewachsen.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 11.00 Uhr

"Druide" bekommt seinen eigenen Prozess

Von Alexander Albrecht und Julia Giertz

Mannheim. Drei Mitstreiter des selbst ernannten "Druiden Burgos von Buchonia" sind am Freitag vom Mannheimer Landgericht wegen Verstößen gegen das Waffenrecht zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der in Reilingen wohnende Thiemo B. (56) und Frank E. (57) erhielten jeweils anderthalb Jahre, Klaus D. (66) neun Monate. Alle drei hatten gestanden, ein Arsenal angelegt zu haben – angeblich um sich im Fall eines staatlichen Zusammenbruchs verteidigen zu können. Die Ermittler ordnen die Männer und ihren früheren Anführer der Reichsbürgerszene zu. Das verurteilte Trio darf in den nächsten zwei Jahren weder Waffen und Munition besitzen, noch herstellen oder verkaufen.

Eine zunächst in ihren Fällen angestrebte Verständigung wurde letztendlich doch nicht wahrgenommen, ist aber jetzt bei dem "Druiden" im Gespräch. Die Kammer unter dem Vorsitz von Bettina Krenz trennte das Verfahren gegen den 71-jährigen Karl Burghard B. ab. Weitergehen soll es am 4. Februar, voraussichtlich wird dann auch ein Urteil ergehen. Die Richterin nannte den Hauptangeklagten, der sich auch wegen Volksverhetzung verantworten muss, eine "Galionsfigur". Er habe genau gewusst, wie er die Ängste der über das Internet in seinen Bann gezogenen Mitstreiter schüren konnte, so Krenz.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich Thiemo B. des illegalen Führens einer halbautomatischen Kurzwaffe schuldig gemacht hat und Frank E. des vorsätzlichen Besitzes eines Flammenwerfers. Klaus D. wurde wegen des unerlaubten Überlassens von Munition an einen Unberechtigten verurteilt. Die Strafbemessung der Kammer lag leicht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht berücksichtigte zudem die Länge des Verfahrens: Seit fünf Jahren laufen die Ermittlungen und in dieser Zeiten hätte sich keiner der Angeklagten etwas zuschulden kommen lassen, sagte Krenz.

Die Männer sind gesundheitlich angeschlagen. Besonders Thiemo B. hätte das Verfahren schwer belastet, wie die Richterin ausführte. Er verlor seinen Job und musste sich in psychische Behandlung begeben. Frank E. zog nach der von ihm als traumatisch empfundenen Wohnungsdurchdurchsuchung durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) sogar nach Ungarn, wo er nach eigenen Aussagen "von der Hand in den Mund" lebt.

Nicht viel besser ergeht es dem mittellosen "Druiden", der seit Juli 2015 mit einer monatlichen Rente von 530 Euro auskommen muss und auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt "zu Hause" ist, wie sein Verteidiger in einer für ihn verlesenen Erklärung angab. Karl Burghard B. gestand "vollumfänglich" Verstöße gegen das Waffenrecht und ließ wissen, dass er sich schon 2017 bei einem Haftprüfungstermin von Aussagen distanziert habe, die aus Anklagesicht rassistisch und antisemitisch waren. Auf einer bei Neonazis beliebten Internetplattform, auf der er auch die Mitangeklagten kennenlernte, soll der hünenhafte Senior mit dem schlohweißen Haar zudem den Holocaust geleugnet und gegen Geflüchtete gehetzt haben.

Die Ermittler waren anfangs davon ausgegangen, dass sich um den "Druiden" eine terroristische Vereinigung gebildete hatte, was die harten Einsatzmaßnahmen des SEK erklärt. Der Verdacht wurde später fallengelassen. Der Senior ließ von seinem Anwalt ausrichten, die Spezialeinsatzkräften hätten damals bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Schwetzingen 17 Blendgranaten explodieren lassen, und er sei mit einem Kabelbinder draußen zwei Stunden lang fixiert worden. Bis heute plagten ihn neben schon zuvor auftretenden Herzproblemen auch Panikattacken. Seine letzte Beziehung sei deshalb in die Brüche gegangen, sein Leben kaputt.

Er und seine Sympathisanten hielten angeblich ein Eindringen etwa von Russen oder Außerirdischen nach Deutschland für möglich, sodass man sich mit den gesammelten Waffen dann verteidigen könne. Der Verteidiger will auch für den "Druiden" eine Bewährungsstrafe erreichen. Als mögliche Spanne gab das Gericht eine Strafe von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren an. Im Fall einer bis zu zweijährigen Strafe könnte diese zur Bewährung ausgesetzt werden. Für die Volksverhetzung kommt laut Krenz eine Geldstrafe von 210 bis 300 Tagessätzen in Betracht.