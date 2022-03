Mannheim. (RNZ) Insgesamt sind 67 Künstler umfasst das Line-Up des 2022er-Derbys. Zudem wurde die "Opening Gala" nach der Absage von London Grammar in eine "Opening Party" umgewandelt, teilten die Veranstalter am heutigen Donnerstag mit. Bei den Bands reiche die Bandbreite von Noise-Punk über Zecken-Rap bis zum Italo-Pop-Schlager. Neben Grammy-Gewinnern und -Nominierten gibt es auch etliche Newcomer. Die Veranstalter sprechen vom "besten und abwechslungsreichsten Maifeld-Derby-Line-Up aller Zeiten".

Neu dabei sind: Easy Life - Mezerg - Kennyhoopla - Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys - Weval - Die Nerven - Myd (Live Band) - Waving The Guns - Lightning Bolt - Kid Simius (Dj-Set) - Stella Donnelly - Team Scheisse - Tristan Brusch - Wu-Lu - Lola Young - Whispering Sons - Marta Del Grandi - Emilie Zoe - Horsegirl - Lucy Kruger & The Lost Boys - Taxi Kebab - Tobias Ginsburg (Lesung) - Levin Goes Lightly - Kathleen Frances - Tamzene - Francis Of Delirium - Philine Sonny - Gringo Mayer - Chaoze One - Niklas Blumenthaler - David Julian Kirchner - Schroff - Luva - Beach Towel - Smoking Lips - Emma

Weitere Informationen der Veranstalter:

"Mit EASY LIFE kommen englische Chartstürmer, die gechillt und geschmackssicher zwischen Rap und Indie balancieren. Der Franzose MEZERG wird als 1-Mann-Techno-Liveband die Nacht am Samstag bespielen. Die Club-Tour ist weltweit ausverkauft! Der Amerikaner KENNYHOOPLA kommt zum ersten Mal nach Deutschland. Er erinnert nicht nur an Blink182, deren Drummer Travis Barker ist auch auf dem Album mit dabei. Maifeld Derby goes Pop-Punk! Schrill wird’s am Sonntag Mittag mit ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS. Pizza meets Zuckerwatte aka Italo-Pop meets Indie-Schlager. Gewagt. Den unverschämt tanzbaren Freitag bereichern die Holländer WEVAL mit analogen Synthies, mollig-warmen Beats und einfach unverschämt stilvollem Elektro-Sound. DIE NERVEN haben neben unzähligen Projekten der einzelnen Mitglieder auch ein neues Album gemacht und wir freuen uns eine der ersten Live-Stationen zu sein. Aber zurück zum dancy Freitag: MYD ist die Abkürzung für "Makes You Dance". Was mehrere Millionen Hörer*innen monatlich zuhause machen, könnt ihr dann im Palastzelt in die Nacht hinein machen. Im Live Band Setup. Die Rostocker WAVING THE GUNS sind neben Party-Garanten auch eine wichtige Stimme des Deutschraps. Bei uns fast schon exotisch, aber uns sehr wichtig. Für wilden Noise-Punk steht das amerikanische Duo LIGHTNING BOLT. Früher meist mitten im Publikum, bei uns dann auf der Bühne des Hüttenzelts. Aus Australien kommt STELLA DONNELLY, deren letztes Albums "Beware Of The Dogs" ja nicht nur uns brutal begeistert hat. Was ist denn da eigentlich beim TEAM SCHEISSE los? Frischer Deutsch-Punk mit Hirn und Haltung. Irgendwie jetzt schon Kult, obwohl noch gar nicht angefangen. Verrückt. Nachdem er beim letzten Mal mit seiner Band den Deutsch-Pop gerettet hat, kommt TRISTAN BRUSCH dieses Jahr solo in den Parcours d’amour. Aus London kommen WU-LU und dort haben sie uns letzten Herbst vollends von den Socken gehauen. Und auch wenn’s dieses Jahr besonders schwer ist einzelne Tipps herauszuheben. aber die sind’s! Tief in unseren Herzen & Beinen verankert ist der tolle KID SIMIUS. Dieses Mal mit DJ-Set bei der Opening Party. Aus England kommt LOLA YOUNG, die es mit ihrer Gänsehaut Stimme dieses Jahr auch auf die BBC Liste der hoffnungsvollen Newcomer geschafft hat. Noch nie live sehen können, aber wird glaub sehr eindrucksvoll. Mit Shoegaze-Post-Punk bespielen die Belgier WHISPERING SONS den letzten Slot am Freitag. Die Schweizerin EMILIE ZOE hat gerade mit "Hello Future Me" ein wunderschönes Album veröffentlicht. MARTA DEL GRANDI aus Italien haben wir gerade erst kennengelernt und uns gleich in schaurig-schönen Sound verhört. Toll! Zugegebenermaßen hätten wir HORSEGIRL auch nur wegen des Namens gebucht. So fresh klang Indie-Rock seit 20 Jahren nicht! Düsterer geht es bei der in Berlin lebenden Südafrikanerin LUCY KRUGER & THE LOST BOYS zu. Das Genre-Zuordnungs-Orakel spuckt Fuzzy-Noir-Folk aus. Macht euch selbst nen Eindruck! Die Franzosen TAXI KEBAB vermischen nicht Gewürz in Soße, sondern orientalische Psych-Sounds mit tanzbaren Elektro-House-Beats. Extra Schaf! Und wer sich bei der Lesung von TOBIAS GINSBURG ausruhen will, der ist leider falsch. Für den Bestseller "Die letzten Männer des Westens" ist Tobias mit einer falsche Identität als rechtsradikaler Antifeminist in internationale Netzwerk von Frauenhassern untergetaucht. Davon berichtet er nun. Die Stuttgarter LEVIN GOES LIGHTLY bewegen sich zwischen den Polen Goth- und Art-Pop, ebenso haltungsstark wie glitzernd. Mit KATHLEEN FRANCES und TAMZENE kommen 2 jungen Songwriterinnen aus UK, die uns beide nach 10 Sekunden überzeugt haben. Beide noch sehr unbekannt, aber sicher nicht mehr lange! Selbiges trifft auf FRANCIS OF DELIRIUM aus Luxemburg und PHILINE SONNY zu, nur dass die etwas rockiger ausgelegt sind. Das sind die female Headliner der Zukunft! Und zum Abschluss freuen wir uns auf eine Riege talentierter Mannheimer: GRINGO MAYER macht die Schlappgosch wieder salonfähig und begeistert außerdem mit Sound & Attitüde. CHAOZE ONE ist Rapper, Autor und Aktivist. Gelesen hat er bei uns schonmal. Diesmal rappt er mit Band! Und Aktivist ist er immer. NIKLAS BLUMENTHALER präsentiert am Klavier Eigenkompositionen, die auf den einschlägigen Portalen schon mehrere Millionen Streams aufweisen können. DAVID JULIAN KIRCHNER ist bei Staatsakt gesigned und ein Tausendsassa der Mannheimer Kulturszene. Authentisch, verstörend und immer relevant. SCHROFF sind Mannheims echteste junge Rockband und haben schon bei unserem Jubiläum im letzten Jahr begeistert. LUVA ist Laura Volk mit ihrem neuen Songwriter-Pop Projekt. Ebenfalls neu, fresh und aus der Region: SMOKING LIPS, EMMA & BEACH TOWEL"

Das Line-up

Donnerstag, 9. Juni 2022: Opening Party

Genesis Owusu (Aus) - Kid Simius Dj-Set (Es) - Wu-Lu (Uk) - Francis Of Delirium (Lux) - Levin Goes Lightly (D) - Smoking Lips (Mannheim)

Freitag, 10. Juni

Bonobo (Uk) - Caribou (Can) - Arlo Parks (Uk) - Easy Life (Uk) - Weval (Nl) - Helado Negro (Usa) - Waving The Guns (D) - Battles (Usa) - Myd Live Band (F) - Lightning Bolt (Usa) - Arooj Aftab (Usa) - Whispering Sons (Bel) - Sweeping Promises (Usa) - Enola Gay (Ie) - Marta Del Grandi (It) - Tamzene (Uk) - Philine Sonny (D) - Chaoze One (Mannheim) - Emma (Mannheim)

Samstag, 11. Juni

King Gizzard And The Lizard Wizard (Aus) - Mac Demarco (Aus) - Sampa The Great (Zmb) - Diiv (Usa) - Black Midi (Uk) - Tirzah (Uk) - Jonathan Bree (Nz) - Spellling (Usa) - Faye Webster (Usa) - Rikas (D) - Team Scheisse (D) - Petrol Girls (At) - Föllakzoid (Cl) - Automatic (Usa) - Taxi Kebab (F) - Lucy Kruger & The Lost Boys (Zaf) - Emilie Zoe (Ch) - David Julian Kirchner (Mannheim) - Kathleen Frances (Uk) - Schroff (Mannheim) - Beach Towel (Mannheim)

Sonntag, 12. Juni

Kings Of Convenience (No) - Kettcar (D) - Chet Faker (Aus) - Amyl And The Sniffers (Aus) - Kennyhoopla (Usa) - Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (D) - Die Nerven (D) - Rolling Blackouts Coastal Fever (Aus) -Stella Donnelly (Aus) - Dyse (D) - Tristan Brusch (D) - BüşRa KayıKçı (Tur) - Horsegirl (Usa) - Gringo Mayer (Mannheim) - Eve Owen (Uk) - Robocobra Quartet (Ie) - Niklas Blumenthaler (Mannheim) - Luva (Mannheim)

Abgesagt haben: Connan Mockasin, Om, Show Me The Body, Deradoorian, London Grammar.

Weitere Infos: www.maifeld-derby.de

Update: Donnerstag, 17. März 2022, 13.30 Uhr

Etliche Indie-Pop-Größen kündigen sich zum Maifeld-Derby an

Von Marco Partner

Mannheim. Ungeachtet der vielen Absagen in diesen Tagen wegen Besorgnis erregender Corona-Zahlen gehen die Vorbereitungen für das Maifeld Derby im nächsten Jahr optimistisch weiter – und erfolgreich. 2022 wird das Festival weitere Größen der Indie-Pop-Szene präsentieren: Bonobo, London Grammar, Arlo Parks, Chet Faker und viele weitere internationale Acts stoßen zum Konzert-Aufgebot im kommenden Sommer dazu.

34 von rund 70 Künstlernamen sind bisher bekannt. Und damit die Festivalzelte auf dem Gelände des Reitstadions nicht aus allen Nähten platzen, wird das Derby auch zeitlich ausgedehnt.

Vier Bühnen, vier Tage: Zur elften Auflage kehrt das in diesem Jahr pandemiebedingt kleiner gestaltete Independent-Festival wieder zum bewährten Festivalformat zurück und packt als Zugabe gleich noch einen Abend als "Opening-Gala" obendrauf. Zum Aufgalopp wird am Donnerstag, 9. Juni 2022, die um die charismatische Sängerin Hannah Reid kreisende britische Band London Grammar angekündigt, die für ihren reduzierten, manchmal melancholisch anmutenden, elektronisch angehauchten Dream-Pop bekannt ist. Am gewöhnlich zum Tanzen einladenden Partyfreitag schwingt Trip-Hop-König Bonobo das Zepter. Acid-Jazz, Neo-Funk, Elektro-Soul: der musikalische Allrounder aus Leeds hat mit seinen atmosphärisch dichten, fast dschungelartigen Instrumental-Kompositionen seinen eigenen Stil gefunden.

Vor ein paar Wochen wurden bereits Hauptacts wie Caribou, King Gizzard and the Lizard Wizard und Kings of Convenience angekündigt. Neu im Line-Up befinden sich nun die englische Mercury Prize-Titelträgerin Arlo Parks, Down-Tempo-Künstler Chet Faker, die Punker Amyl and the Sniffers, der Indie-Rapper Genesis Owusu (jeweils aus Australien), die chilenischen Techno-Kraut-Psych-Rocker Föllakzoid sowie die norddeutschen Rock-Poeten Kettcar. Weitere Neubestätigungen sind unter anderem die pakistanische Jazzsängerin Arooj Aftab sowie die US-Amerikaner Battles (Electro-Math-Rock) und Helado Negro (chilliger Indie-Wave).

Zum elften "Jubiläum" haben die Veranstalter ein närrisches Fastnachtsmotto auserkoren und dementsprechend auch die Plakate kostümverrückt gestaltet. Eigentlich sollten daher auch schon am 11. November um 11.11 Uhr die guten Neuigkeiten verkündet werden. "Wie so oft steckte der Teufel aber im Detail, und so musste der närrische Plan nochmal verschoben werden. Das wird dem Festival aber nicht schaden. Der erste Schwung Tickets war jedenfalls schnell vergriffen.

Info: Der Vorverkauf über www.maifeld-derby.de läuft bereits. Dort gibt es auch weitere Informationen rund um das Indie-Pop-Festival vom 9. bis 12. Juni 2022.