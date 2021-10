Von Marco Partner

Mannheim. Das Datum steht, die ersten Headliner auch: Mit dem norwegischen Folk-Duo Kings of Convenience, dem bereits für 2020 vorgesehenen kanadischen Electro-Künstler Caribou und der australischen Psychedelic-Rock-Band King Gizzard & The Lizard Wizard geht das "Maifeld Derby" vom 10. bis 12. Juni 2022 in die elfte Runde. Und segelt nach finanzierungs- und pandemiebedingten Krisen-Zeiten auch einer neuen Ära entgegen. Zahlreiche internationale und nationale Acts sollen dem bereits 20 Bands umfassenden Line-Up folgen, aber auch die Corona-Pandemie wirft noch einen Schatten der Ungewissheit auf den Sommer 2022.

Im September wurde die täglich 1800 Besucher zählende Jubiläumsaugabe Corona-bedingt verkleinert und auf in Deutschland lebende Künstler sowie Bands aus Österreich, Schweiz und den Niederlanden reduziert. Jetzt finden sich auf dem vorläufigen Line-Up fast nur Künstler aus Übersee, wie der Multi-Instrumentalist Mac DeMarco aus Kanada, die Shoegaze-Band "DIIV" aus New York, die Rapperin "Sampa The Great" aus Zimbabwe oder die junge Post-Punk-Kombo "Black Midi" aus London. Am Ende sollen die Plakate für die elfte Auflage über 70 Künstler umfassen, und statt auf zwei wird wieder auf vier Bühnen gerockt.

Zweigleisig, mit einem abgespeckten "Corona-Plan-B" in der Tasche, möchte Timo Kumpf nicht mehr agieren. "Mein Motto ist: Augen zu und durch. Da machen wir jetzt keine Kompromisse, wir setzen auf exklusive Namen", so der Hauptorganisator. Für den Festival-Erfinder richtet sich der Blick also wieder nach vorne, aber auch auf Gegenwart und Vergangenheit: Ein finales wirtschaftliches Fazit für die binnen drei Wochen auf die Beine gestellte zehnten Auflage könne aber noch nicht gezogen werden. Die Auszeit im Jahr 2020, im Nachhinein erweist sie sich immer mehr als Segen. Eine Absage oder stetige Terminverschiebungen ins Ungewisse wären wohl einem Todesstoß für das "Liebhaberfestival" im Reitstadion des Maimarktgeländes gleichgekommen. Bereits 2019 schrieb das Derby aufgrund einer geringen Besucherzahl rote Zahlen und machte 140.000 Euro Miese. Das Ende stand im Raum.

Für gewöhnlich wird das genreübergreifende Musikspektakel über kommerziellere Veranstaltungen wie das Zeltfestival querfinanziert. Im vergangenen Jahr aber musste Delta-Konzerte-Chef Kumpf zusätzlich eine Crowdfunding-Kampagne namens "Aufgalopp" starten, um das kleine Jubiläum über die Ziellinie zu bringen.

Jetzt ist die Verwandlung als gemeinnützige "Popkultur Rhein-Neckar-Maifeld GmbH" vollzogen. "Diese neue Form bietet eine bessere Organisationsstruktur zur langfristigen Sicherung des ’Maifeld Derbys’ als zu 100 Prozent unabhängiges Festival", erklärt Kumpf.

Prägende Genre-Ikonen finden sich auf dem 2022er-Tableau: Kings of Convenience, die Könige der Bequemlichkeit, gönnten sich zumindest als Indie-Pop-Duo knapp zehn Jahre lang eine Pause. Nun sind die Norweger Eirik Glambek Bøe und Erlend Øye, die Kumpf bei einem ihrer wenigen Festivalauftritte in Hamburg live erlebte, wieder vereint, haben mit "Peace or Love" gerade ihr fünftes Album präsentiert und zu ihren gewohnt melodisch-sanften Bossa-Nova-Klängen zurückgefunden. "Fünf Jahre lang war ich an ihnen dran, es wird vermutlich ihr erster Auftritt seit langem und ein schöner Ausklang am Festival-Sonntag", verrät Kumpf. Zu einem Wiedersehen kommt es mit den Australiern King Gizzard & The Lizard Wizard, die bereits 2017 auf dem Maifeld Derby gastierten.

Kumpf hat das Gefühl, auch jetzt wieder viele "Durchstarter" gebucht zu haben und verspricht, dass das Rahmenprogramm des elften "Maifeld Derbys" erneut mit "viel Spinnerei und Liebe zum Detail" daherkommen wird.

