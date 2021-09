Von Marco Partner

Mannheim. Hier geht der Punk ab, und wenn es sein muss, auch auf Teufel komm raus. Freitagabend, Maifeld-Derby, 22 Uhr: ein Südpfälzer als Beelzebub. Sänger Max Gruber (gebürtig aus Herxheim bei Landau) steht mit roter Latexmaske samt Hörnern auf der Bühne. Jubelrufe und ein fast schon vergessenes Gefühl, als sich plötzlich über 1000 Menschen von ihren Sitzplätzen erheben, um die letzte Band des Abends frenetisch zu begrüßen.

"Drangsal" bildet das Finale am ersten Festivalabend im Mannheimer Reitstadion. Und liefert mit dem Intro-Song "Ein Lied geht nie kaputt" gleich eine Botschaft: Die arg gebeutelte Musikszene zieht sich am eigenen Schopfe wieder hoch, wirkt unverwüstlich. Die Menge tanzt und feiert ausgelassen. Der große Nachholbedarf wird aus den Leibern geschüttelt, Endorphine freigesetzt – und zumindest ein Stück weit ein alt-vertrautes Festival-Feeling genossen.

Ganz auf Teufel komm raus läuft das 10. Maifeld-Derby natürlich nicht ab. Vor jedem der insgesamt 35 Konzerte werden die Besucher auf das Hygienekonzept hingewiesen. Nur auf den Sitzplätzen vor den beiden Bühnen dürfen die Masken abgesetzt und auch getanzt werden. Am Freitag, Samstag und Sonntag strömen jeweils 1500 bis 2500 geimpfte, genese oder getestete Gäste Richtung Maimarktgelände, um auf eine musikalische Entdeckungsreise zu gehen, auch wenn die großen Namen aus Übersee diesmal pandemiebedingt fehlen. Die experimentierfreudige Sophie Hunger aus der Schweiz und eben die zum Fun-Punk mutierte, ein wenig an "Die Ärzte" erinnernde "Drangsal"-Formation finden sich schon ganz oben im Line-Up. Für Dan aus Mannheim ist das aber kein Grund, dem Festival vor der Haustür fernzubleiben.

Seit fünf Jahren hält er dem Independent-Musikfest die Treue. "Ich war gespannt, wie es aufgrund der Corona-Auflagen überhaupt umsetzbar ist", sagt der 46-Jährige. Sein Fazit: "Total gut! Sie haben es echt gut hinbekommen, auch wenn man es nicht mit der typischen Festival-Atmosphäre der Vorjahre vergleichen kann."

Für gewöhnlich finden sich beim Maifeld-Derby vier Bühnen, spielen jeweils zwei Bands zeitgleich, hat man immer die Qual der Wahl und viele Nebenschauplätze – mit einem humorvollen Steckenpferd-Dressurritt, Schnapsständen, Foto-Shooting, Kleiderbasaren oder Schminkständen: "Man schlendert einfach rum und lässt sich überraschen, diesmal läuft alles eher nach Reihenfolge, deutlich dezenter. Aber ich bin heilfroh, wieder hier zu sein", sagt der Mannheimer.

Denn trotz der abgespeckten Jubiläumsausgabe hält das Derby musikalisch viele Überraschungen bereit. Als tanzbar erweist sich vor allem der Freitag: Schon am Nachmittag bietet die Nürnberger Band "Schubsen" fast schon zum Pogo einladenden Post-Punk, weshalb sie sich coronakonform in "Schmusen" umbenennen.

Das ist der besondere Reiz am Maifeld-Derby: Bands, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat, werden nach dem Live-Erlebnis fest in der persönlichen Playlist gespeichert. Spontan, wie vom Blitz getroffen, tanzt ein langhaariger Zuschauer in der allerletzten Reihe auf den leeren Stühlen. Fühlt sich frei, euphorisiert, und von der melodramatischen Musik getragen. Auch wenn das Festival nur mit halber Kraft fahren kann, fühlt es sich zumindest in diesen Momenten doppelt so gut an.