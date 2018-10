Ludwigshafen. (cab) Am Sonntag tauchte ein 45 Jahre alter Fernfahrer in der Ludwigshafener Polizeiinspektion 1 auf. Orientierungslos, bekleidet mit einer Jacke, die ihm gar nicht gehörte. Und sein Lastwagen war weg. Der Mann habe kaum Deutsch gekonnt, wie ein Polizeisprecher am gestrigen Mittwoch der RNZ sagte. Dennoch sei es den Beamten gelungen, die Sache zu rekonstruieren - und den Lkw wiederzufinden.

Der Mann hatte samstags Waren ausgeliefert. Danach fuhr er auf irgendeinen Autohof und "belohnte" sich in der Gaststätte mit reichlich Alkohol. Was danach passierte, wird man wohl nie mehr erfahren. Der Trucker wachte nämlich am Sonntag in Ludwigshafen auf, ohne zu wissen, wie er in die Stadt gekommen war: "Wir wissen nicht mal, wo er geschlafen hat", so der Polizeisprecher. Erst als seine Kollegen eine Landkarte hervorholten, erinnerte sich der 45-Jährige daran, dass er mit seinem Lkw bei Landau unterwegs gewesen war. Mit einer vagen Beschreibung machte sich eine Streife auf die Suche und fand den Lastwagen 23 Kilometer entfernt am Autohof Schwegenheim. Überglücklich wurde der 45-Jährige dorthin gebracht. Am Montag fuhr er weiter.