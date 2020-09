Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Am Berliner Platz in Ludwigshafen rollt seit Montag wieder der Nahverkehr. Ab dem frühen Morgen um 4.30 Uhr fuhren alle vier Stadtbahnlinien Ludwigshafens über die meistfrequentierte Haltestelle der Stadt. Die Verbindungen von und nach Mannheim über die Konrad-Adenauer-Brücke werden ebenfalls wieder bedient. Am zentralen Verkehrsknotenpunkt, der wegen der Bauschäden an der Hochstraße Süd und den nötigen Abrissarbeiten rund zehn Monate lang von den Straßenbahnen nicht mehr angefahren werden konnte, ist also wieder Betrieb.

Seit dem 27. November 2019 ging nichts mehr für Stadtbahnlinien, die unter dem gesperrten Brückenbauwerk hindurch führten. Ein Busersatzverkehr verhinderte den kompletten Verkehrskollaps, brachte aber trotzdem für die Kunden der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erhebliche Erschwernisse mit sich.

Dort, wo bis 2015 die in den 50er Jahren erbaute, in der Region architektonisch einzigartige "Tortenschachtel" stand, fließen die wichtigen Straßenbahnverbindungen. Einst fuhren die Züge unter einem Teil des runden Gebäudes hindurch, das die Ludwigshafener Kaufhof-Filiale beherbergte. Der Abbruch des Hauses, das nicht unter Denkmalschutz stand, machte vor Jahren viele Ludwigshafener traurig.

Jetzt ist man glücklich, dass es die RNV geschafft hat, in weniger als einem Jahr die Bahnen am Berliner Platz wieder auf die Schiene zu setzen. "Das konnte nur gelingen, weil man auch bei der Stadt Ludwigshafen schnell gehandelt hat", so RNV- Geschäftsführer Martin in der Beek. Man habe rechtzeitig Alternativen geprüft, welche Art des Abrisses der Pilzhochstraße in Frage käme und welche Firmen das ausführen könnten, betonte Oberbürgermeister Jutta Steinruck (SPD).

Der Abbruch der Straßenkonstruktion im Bereich des Berliner Platzes machte umfangreiche Bauarbeiten an der Technik der Straßenbahnlinien nötig. Die vorhandenen Oberleitungen mussten abgebaut werden, neun zusätzliche Oberleitungsmasten wurden schließlich aufgestellt. Zuvor musste der Baugrund auf Standfestigkeit untersucht werden. 1,3 Kilometer Fahrdraht wurde neu gespannt. Vier weitere Masten in der Berliner Straße werden in einem zweiten Bauabschnitt aufgebaut. Auch die Gleisbette mussten überarbeitet werden, weil sie sich durch schwere Baustellenfahrzeuge stellenweise abgesenkt hatten. Insgesamt habe die Maßnahme Kosten in Höhe von 950 000 Euro verursacht, so in der Beek.

Steinruck, Verwaltungsmitarbeiter und RNV hatten am frühen Morgen am Berliner Platz ab 6.07 Uhr "Dankeschön-Brezeln" an die Fahrgäste verteilt. "Die vergangenen Monate waren keine einfache Zeit. Aber wir alle – Stadt, RNV und die Nutzer des ÖPNV – haben es miteinander durchgestanden. Wir sind vor allem dankbar, dass die Kunden das durchgehalten haben". Die Oberbürgermeisterin wollte die Gelegenheit nutzen, noch einmal auf das Tragen der Masken in Bussen und Bahnen hinzuweisen. "Der ÖPNV darf und soll nicht zu einem Corona-Hotspot werden".

40 000 Fahrgäste zählt man täglich in den vier Straßenbahnlinien in Ludwigshafen. Zudem betreibt die RNV zehn Buslinien in der Chemiestadt. Im gesamten RNV-Bereich sind es 85 Bus- und Bahnlinien mit einer Gesamtstreckenlänge von 812 Kilometern. 2019 hat man etwa 174 Millionen Fahrgäste befördert.

Update: Montag, 14. September 2020, 19.19 Uhr

Update: Montag, 14. September 2020, 13.40 Uhr

Ludwigshafen. (alb) Seit gut einem Jahr fahren in Ludwigshafen keine Straßenbahnen und Busse mehr zum Berliner Platz. Grund ist die Hochstraße Süd, die zuerst wegen Einsturzgefahr gesperrt war und jetzt zu großen Teilen abgerissen wird. Fußgänger und Radfahrer dürfen seit Juli wieder passieren. Und ab Montag, 14. September, soll die Strecke auch für Auto-, Bus- und Bahnverkehr freigegeben werden. Damit die Straßenbahnen wieder den Berliner Platz ansteuern können, wird der Abschnitt aber erst technisch abgenommen.

Am Montag hat die zuständige Aufsichtsbehörde damit begonnen, bei Probefahrten offiziell zu prüfen, ob beispielsweise mit den Schienen und mit der Oberleitung alles in Ordnung ist. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hatte die Schienen neu verschraubt und auch gereinigt. Durch den Abriss der Hochstraße Süd sind laut RNV keine gravierenden Schäden entstanden. Allerdings musste die Oberleitung, die ursprünglich direkt an der Hochstraße Süd befestigt war, neu aufgehängt werden.

Elf Masten wurden dafür aufgestellt. Hier muss geprüft werden, ob alles richtig gespannt ist. Wenn die Behörde grünes Licht gibt, können ab Dienstag die Einweisungsfahrten beginnen. Diese dauern die ganze Woche. Insbesondere Straßenbahnfahrer, die die Strecke rund um den Berliner Platz noch nicht gefahren sind, sollen diese kennenlernen.