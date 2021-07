Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Chemieprofessor Andreas Fath durchschwamm im Jahr 2014 den Rhein vom Quellrhein bis zur Mündung. Über 1200 Kilometer hat er damals im Neopren-Anzug zurück gelegt und mit seiner Aktion die Öffentlichkeit für die Verschmutzung des Flusses sensibilisiert. Vier Jahre später begann die Organisation RhineCleanUp (RCU) mit ihren Müllsammelaktionen entlang der Ufer des Rheins. In diesem Jahr bündeln die Aktivisten von RCU und Fath ihre Kräfte, um auf die Vermüllung des Rheins gemeinsam aufmerksam zu machen.

Fath will nicht mehr schwimmen ("Erst nächstes Jahr in der Donau"), sondern vielmehr mit ermittelten Laborwerten an die Öffentlichkeit treten und sie mit den Werten von 2014 vergleichen. RCU will im vierten Jahr ihres Bestehens die Aktivitäten nicht mehr nur auf den Rhein begrenzen, sondern auf Mosel, Lahn, Nahe, Selz, Ruhr, Main und Neckar ausdehnen. "Wir wollen nicht nur Müll aufsammeln, sondern auch das Bewusstsein für die Müll- und Schadstoffproblematik schärfen", erklärt Joachim Umbach, Initiator der Bewegung. Einen potenten Förderer der diesjährigen Aktion, die am Samstag, 11. September, über die Bühne gehen soll, hat man in dem Unternehmen Contargo gefunden, das seine am Rhein gelegenen Terminals für die Präsentation der RCU-Aktionen zur Verfügung stellt.

Einige der in diesem Jahr gemessenen Flussparameter wie Sauerstoffgehalt, Nitratwert oder Leitfähigkeitswert sind nach wie vor gut bis sehr gut, betont Fath. Sie erreichen teilweise sogar fast Trinkwasserqualität. Eine Verschlechterung gibt es gegenüber 2014 allerdings im Bereich von Plastik und Mikroplastik sowie im Bereich der organischen Belastung.

Einer der Gründe, warum die organische Belastung des Flusses zugenommen hat, liegt nach Ansicht von Fath an häufigeren Starkregenereignissen. Die führen oft dazu, dass Klärbecken überlaufen und Abwasser direkt in den Fluss läuft. Die Mannheimer Kläranlage sei dabei allerdings vorbildlich, weil sie eine vierte Reinigungsstufe mit Aktivkohle besitze. "Darüber verfügen nur wenige Klärwerke in Baden-Württemberg", so Fath.

Was Mikroplastik betrifft, hat er ein mit solchem Material gefülltes Laborgläschen mitgebracht. Die bunte Mixtur aus Abfallplastik hat er innerhalb kürzester Zeit am Flussufer des Rheins aufgesammelt. "Und das landet im Meer, wird noch mehr zerrieben und endet im Magen von Fischen. An den Plastikteilchen lagern sich schädliche Stoffe an, die dann im Magen-Darmbereich des Tieres, das als Nahrung auf unserem Teller endet, aufgenommen werden", warnt er. Joachim Umbach von RCU hat es derweil auf jede Art von Plastikmüll an den Flussufern abgesehen, nicht nur auf Mikroplastik. Coronamasken und Corona-Testkits führen die Hitliste des neu dazu gekommenen Mülls an.

Man möchte in diesem Jahr 50.000 Mitstreiter mobilisieren, die gezielt am 11. September mit RCU-Gruppen von der Schweiz bis in die Niederlande sowie an den Nebenflüssen des Rheins Müll einsammeln und beseitigen. Im vergangenen Jahr waren es 35.000 Teilnehmer alleine entlang des Rheins gewesen, die mitgemacht haben. 20 Gruppen hatten sich alleine im Raum Mannheim zusammen gefunden und insgesamt 320 Tonnen Abfall eingesammelt. In diesem Jahr rechnet man aufgrund des deutlich erweiterten Aktionsgebietes mit 500 Tonnen Müll. "Die Städte und Gemeinden entlang des Rheins haben uns immer durchweg gut unterstützt. Die Hilfe reicht von personeller Unterstützung über die Bereitstellung von Material wie etwa Greifzangen, Handschuhen oder Müllsäcken bis hin zur Abfallbeseitigung des eingesammelten Materials", so Umbach. Wer bei einer der RCU-Gruppen am 11. September mitmachen möchte, sollte sich unter www.rhinecleanup.org anmelden. Dabei sein können Einzelpersonen, Organisationen, Vereine oder auch Unternehmen.