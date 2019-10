Ludwigshafen. (cab) Es kommt so schlimm, wie befürchtet: Die sogenannte "Pilzhochstraße" der Hochstraße Süd in Ludwigshafen wird voraussichtlich bis Ende 2023 für den Verkehr gesperrt bleiben. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Wegen Problemen in der Standfestigkeit könne der Brückenabschnitt nicht ohne Weiteres wieder geöffnet werden. Zu diesem Zwischenergebnis kamen Gutachter und Ingenieure. Am 22. August musste die "Pilzhochstraße" wegen Vergrößerungen von Rissen gesperrt werden.

Die Verwaltung prüft derzeit Varianten, wie die Brücke entlastet, gestützt und wieder befahren werden kann. Von provisorischer Behelfsbrücke bis hin zu Abriss und Neubau sei momentan alles denkbar, hieß es. Bis Ende November oder Anfang Dezember will die Stadtverwaltung dem Stadtrat Varianten aufzeigen, wie es weitergehen kann. Eigentlich wollte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck die Ergebnisse schon diesen Monat vorstellen.

Steinruck strebt eine Lösung an, die die Befahrbarkeit der Hochstraße Süd wieder möglich macht, wenn die Arbeiten an der Hochstraße Nord beginnen. Deren Abriss war zuletzt für 2023 geplant.

Die "Pilzhochstraße" wurde in den 1950er Jahren gebaut, weist schwere statische Defizite auf und liegt konstruktionstechnisch außerhalb jeder Norm. Daher müssen sich die Experten mit aufwendigen Modellrechnungen einer Sanierungslösung annähern.