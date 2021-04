Von Stefan Otto

Ludwigshafen. In die Kurpfalz, nach Ghana und Togo führt die preisgekrönte ZDF-Dokumentation "König Bansah und seine Tochter". "Schau mal, wie schön unser Ludwigshafen ist", sagt der Teilzeit-Monarch ausgerechnet, als er nach Mannheim fährt. "Meine Heimat. Ich bin ein alter Kurpfälzer, kenne jede Ecke." Und man kennt ihn. Den Automechaniker, der in seiner anderen Heimat Ghana ein König ist.

Er hat auch viel dafür getan, so bekannt zu werden. "Volle Kanne", "Kaffee oder Tee" oder "Kaum zu glauben!" heißt nur eine Auswahl der Fernsehsendungen, in denen er bereits aufgetreten ist. In der Doku ist ein Ausschnitt aus dem "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen, den er allein vier Mal beehrt hat. Zuletzt, erst vor wenigen Wochen, war er mit seiner Tochter Katharina in der "NDR Talk Show" zu Gast. Seine Popularität hilft ihm, Spendengelder und vor allem Sachspenden zu sammeln, mit denen er in Ghana wertvolle Hilfe leisten kann. Oft ist der nunmehr 72-jährige Ludwigshafener also schon zu sehen, vieles bereits über ihn zu hören gewesen. Mindestens eine Doku über ihn gibt es auch schon.

Warum also noch mehr Medienpräsenz mit noch einem Film? Nun, weil "König Bansah und seine Tochter" einen neuen, aktuell vordringlichen Schwerpunkt setzt. Der zeitgemäße Film der Wormserin Agnes Lisa Wegner ("Goodbye G.I.") nimmt neben dem bekannten Titelhelden auch seine Kinder in den Blick. Carlo Bansah, den Geschäftsführer des Kreisverbands und der Altenhilfe Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes, und Katharina Bansah, die selbstständige Grafikdesignerin in Maudach. Besonders sie wird als Nachfolgerin ihres Vaters auf dem Königsthron von Hohoe Gbi Traditional Ghana gehandelt, des rund 200.000 Einwohner starken Bezirks, dem ihr Vater seit bald drei Jahrzehnten vorsteht. "Trotz parlamentarischer Demokratie läuft in Ghana nichts ohne Mitwirkung der Könige", sagt er. Sie seien es, die das westafrikanische Land, einen Vielvölkerstaat, zusammenhielten.

"Das ist definitiv alternativlos für uns, dass wir das Amt übernehmen. Wir werden da keine Wahl haben", meint Carlo. "Du wirst die Königin", prophezeit er seiner älteren Schwester, "und ich bleibe Prinz". Es sei jetzt einfach an der Zeit für eine Monarchin, sagt er und zieht sich damit vielleicht nur geschickt aus der Affäre. Die Doku, ihr Titel kündigt es bereits an, folgt neben Céphas vor allem Katharina Bansah.

Und die fühlt sich, obwohl sie in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, hier nicht oder nicht mehr so heimisch wie ihr Vater, der doch erst im Alter von 22 Jahren hierher gekommen war. "Deutsche Weinstraße, Helmut Kohl und Leberwurst", zählt sie auf, Familienurlaube im Allgäu und an der Ostsee, um darzulegen, dass sie sozusagen ganz deutsch sozialisiert ist. Nicht anders als andere Pfälzer und Kurpfälzer. "Durch das gesellschaftliche Klima habe ich immer mehr das Gefühl, dass ich wie so ein Fremdkörper angeguckt werde", stellt sie jedoch fest. Sie fühlt sich nicht zugehörig, vielleicht weniger denn je.

Nicht zuletzt deshalb begleitet Katharina nach langer Zeit ihren Vater wieder einmal nach Ghana. "König Bansah und seiner Tochter" folgt neben der männlichen seiner weiblichen Hauptfigur auf der Suche nach ihren Wurzeln, ihrer Zugehörigkeit und der ghanaischen Seite ihrer Identität. Für Katharina geht es auch um die Klärung der Frage, ob sie wirklich eines Tages die Thronfolge antreten möchte. Deutschland fühlt sich nicht mehr unbestritten nach Heimat an.

Info: Der Film ist in der ZDF-Mediathek abrufbar unter www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/koenig-bansah-und-seine-tochter-100.html