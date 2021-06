Von Andrea Döring

Ludwigshafen. "Ein Riesen-Donut von Siedlungs- und Gewerbegebieten entsteht rund um die Innenstadt, und die Innenstadt stirbt", sagt Andreas Mattern von der Bürgerinitiative Rheingönheim "Unser Süden muss Grün bleiben" über den Regionalplanentwurf Rhein-Neckar. Nach diesem sollen über 840 Hektar Grün- und Ackerland in der Region bebaut werden dürfen. In Rheingönheim sind es 25 Hektar, die größtenteils im Hochwasserschutzgebiet liegen, in ganz Ludwigshafen etwa 102 Hektar. Nicht nur Bürger des Stadtteils, Naturschützer und Bauern, sondern auch über 100 Protestler aus den Metropolregionen Rhein-Neckar und Rhein-Main folgten dem Aufruf des Bundesbündnis Bodenschutz. Sie demonstrierten in Rheingönheim für den Erhalt von Feldern, Wiesen, Grün- und Ackerland.

Seit Mitte April ist der Regionalplan-Entwurf einsehbar. Noch bis zum 15. Juni dauert die Frist für Einwendungen. "Es wird geklagt, die Innenstadt heize sich auf", berichtet Wilhelm Wißmann (CDU), Ortsvorsteher von Rheingönheim. Durch die Pläne sei hier eine wichtige Kalt- und Frischluftschneise für Ludwigshafen in Gefahr, erklärt er. Doch nicht nur für Menschen könnte die Bebauung Nachteile bedeuten. "Corona hat gezeigt, wie wichtig die Flächen als Naherholungsgebiet sind. Bodenbrüter und Fledermäuse, der Schwarzmilan und zahlreiche Insekten brauchen sie. Die Bauern säen mittlerweile Blumenwiesen aus, wenn sie Mais anpflanzen. Die haben verstanden, dass das wichtig ist", meint Mattern. Auf den Wegen rund um die Bezirkssportanlage Arminia stehen aufgereiht etliche Trecker. An vielen hängen Plakate. Zahlreiche Bauern aus den beiden Metropolregionen haben sich dem Bündnis Bodenschutz angeschlossen. Viele sind Mitglieder des BUND.

"Beton kann man nicht essen. Deswegen sind Naturschützer und Bauern gemeinsam hier", erklärt der Lampertheimer Jungpflanzenzüchter Dr. Willi Billau vom südhessischen Regionalbauernverband Starkenburg. Die weitere Verringerung landwirtschaftlicher Flächen mache die Betriebe weniger rentabel.

Wein, Gemüse und Erdbeeren wachsen auf den guten Böden längs des Rheins. Die Gebiete sind fast komplett beregnungsfähig. "Das bedeutet Ernährungssicherheit", erklärt Billau. Doch er argumentiert nicht nur ökonomisch. "Wenn wir weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen sollen, brauchen wir mehr Fläche", folgert er. Gegenwärtig werde mehr Land verbraucht als je zuvor, rechnen mehrere Redner vor. "Ziel ist aber, die natürlichen Ressourcen für nachfolgende Generationen zu erhalten", erklärt die Weinheimer Rechtsanwältin Ingrid Hagenbruch, Gründerin des Bundesbündnisses Bodenschutz. "Der Regionalplan ist Teil eines gestuften Systems", erläutert sie.

An oberster Stelle stünden dabei die Raumordnungsgesetze des Bundes. Auf Landesebene folge der Landesentwicklungsplan, und mit den Regionalplänen würden größere Landesteile erfasst. Allen sei gemeinsam, dass sie als Leitbild die Daseinsvorsorge, den Klimawandel und die Energiewende haben, so Hagenbruch. Der Entscheid des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz in Deutschland im März habe zudem eine veränderte Situation geschaffen, denn dadurch müsste mehr gegen die Klimaerwärmung und für den Erhalt von Ressourcen getan werden. "Da sehen wir erhebliche Diskrepanzen", so Hagenbruch mit Blick auf den Regionalplanentwurf.

"Boden schützen, Leerstand nützen", skandieren die Demonstrierenden in Ludwigshafen. Sie fordern, notwendigen Wohn- und Gewerberaum ohne zusätzlichen Landverbrauch zu schaffen, indem man brachliegende Flächen in Ludwigshafen und anderswo nutzt. "Durch Flächenfraß beißt die Natur ins Gras", steht auf den Postkarten, auf denen viele der Anwesenden den vorformulierten Einspruch gegen den Regionalplan unterschreiben und in einen Korb vor der Bühne werfen.

Info: Die Online-Beteiligung läuft parallel zur öffentlichen Auslegung in den Stadt- und Kreisverwaltungen und ist noch bis 15. Juni unter www.beteiligung-regionalplan.de/vrrn freigeschaltet.