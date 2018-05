Ludwigshafen. (dpa/lrs) Die angebliche Bestellung von Bomben hat für einen Polizeieinsatz in Ludwigshafen gesorgt. Ein 17-Jähriger habe im Bus das Telefonat eines anderen Fahrgastes mitgehört, in dem dieser acht Kilogramm Bomben bestellt habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Jugendliche alarmierte den Notruf. Eine Streife kontrollierte daraufhin am Dienstag an einer Haltestelle den 29 Jahre alten Besteller. Dabei stellte sich heraus, dass der Mitarbeiter einer Flaschenfirma acht Liter Behältnisse bestellt hatte, die er als Bomben bezeichnete.