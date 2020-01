Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Das Geheimnis um den Markenauftritt für die Bundesgartenschau 2023 ist gelüftet. Und weil Geschäftsführer Michael Schnellbach bereits im Dezember angekündigt hat, dass damit eine große Themenfülle bespielt werden soll, hat ein einziges, in sich nicht veränderbares Logo dafür nicht ausgereicht.

"Wir haben nach einem flexibel und variabel einsetzbaren Logo gesucht, das zugleich einen hohen Wiedererkennungswert hat", so Schnellbach. Er ist begeistert vom Ergebnis, mit dem sich die Agentur Ballhaus West aus Berlin gegen 14 Bewerber durchgesetzt hat. Für den gewünschten Wiedererkennungswert sorgen das Quadrat und die hochgestellte 23. "Wir haben uns damit an die Bildsprache angelehnt, mit der Mannheim bereits arbeitet", sagt Projektleiterin Birgit Hackl. Es gibt Hauptmotive wie besagtes weißes Quadrat mit Buga-Inschrift, einer farbenfrohen Distel im Hintergrund und dem Zusatztext "Beste Aussichten".

Doch im Quadrat können je nach Anlass auch Begriffe wie Baumhaus, Kraftwerk, Ernährung, Lebensraum oder Feldforschung stehen. Oder das Wort Plattform, mit dem die ab 30. Januar monatlich stattfindende Veranstaltungsreihe im Vorfeld beworben wird. "Da werden im Laufe der Zeit sicher noch viele weitere Varianten dazu kommen", ist sich Schnellbach sicher.

Und weil es eben keine "Blümchenschau" sei, sondern Mannheim sich als Experimentierfeld und innovativer Thementreiber für ökologisches Bauen, nachhaltige Ernährung in Städten oder umweltfreundliche Energien präsentieren will, findet Schnellbach die Distel als Hintergrundmotiv und Eyecatcher weitaus angebrachter als eine gefällige Tulpe. "Weil das die Transformation widerspiegelt, um die es uns geht", sagt er. Den Prozess des Umdenkens also.

Denn längst ist die stachelige Staude nicht mehr als Unkraut verpönt, sondern gilt als hervorragende Bienen-, Insekten- und Schmetterlingspflanze, als ökologisch besonders wertvoll und steht für artgerechtes Gärtnern. Dass das Logo mit variablen Elementen als Film funktioniert, führt Oberbürgermeister Peter Kurz am Montag im Rahmen seiner Neujahrsrede vor. Er präsentiert den Trailer mit dem Titel "Beste Aussichten" im Mozartsaal. Der 75 Sekunden lange Kampagne-Film zeigt ohne Worte, welche Themen und Schwerpunkte die Buga von April bis Oktober 2023 auf dem Spinelli-Areal setzen will. Dass das Logo auch Bezüge von Sitzhockern, Postkarten und Flyer schmücken kann, wird beim Neujahrsempfang ebenso bewiesen. Welche Buga-Souvenirs es zieren könnte, ist aber noch offen. "Wir sind da ganz am Anfang", sagt Schnellbach. An ein Maskottchen wie 1975 der "Jäger aus Kurpfalz" oder ähnlich dem Gartenzwerg Karl in Heilbronn werde allerdings nicht gedacht. Auf eine Personifizierung wolle man verzichten: "Es sei denn, es würde uns da noch was ganz Geniales einfallen."

Für Ballhaus West ist es der erste Markenauftritt für eine Bundesgartenschau. Erfahrung mit großen Kampagnen hat das Team um Imran Ayata und Alice Gittermann jedoch bereits. Neben dem Bundesjustizministerium zählen unter anderem der Naturschutzbund Deutschland e.V., die Frankfurter Buchmesse und die Bertelsmann Stiftung zu den Kunden. "Wichtig war uns, dass das Logo die Philosophie der Mannheimer Bundesgartenschau wiedergibt. Dass es modern ist und flexibel funktioniert. Und dass jedes Foto im Stil der bisher vorgelegten Motive bearbeitet und eingepasst werden kann", sagt Birgit Hackl. Das hat auch eine Gruppe von Buga-Fans erkannt, die unters weiße Logo-Quadrat kurzerhand das Wort "Freundeskreis" platziert hat.

Gerhard Mandel gehört dazu und verteil entsprechende Werbekärtchen. "Denn wir wollen möglichst noch im ersten Quartal 2020 als Verein handlungsfähig werden", sagt er. Sinn und Zweck sei es, die Bundesgartenschau 2023 mit Rat und Tat, mit Ideen und eigenen Aktionen zu fördern. "Man findet uns auch auf dem neuen Internetauftritt, der heute mit Beginn des Neujahrsempfangs unter www.buga23.de online gegangen ist", wirbt Mandel um weitere Unterstützer.

Die Kosten für das Buga-Logo will Pressesprecherin Tanja Binder nicht beziffern, sondern verweist auf das Gesamtbudget von circa drei Millionen Euro, das für Marketing und Veranstaltungen insgesamt zur Verfügung steht.