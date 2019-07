Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Beim Lichterfest im Schlossgarten drehte sich in erster Line zwar alles um die Darbietungen, doch die etwa 18.000 Besucher hatten auch immer die Wetterlage im Blick. Zunächst gab es Sonnenschein, später dunkle Wolken und Regen. Doch das befürchtete Unwetter blieb aus. Das Abschluss-Feuerwerk im strömenden Regen fand dennoch seine Zuschauer, die sich unter Regenschirmen küssten und mit dem Handy die Feuerwerk-Herzen filmten. Andreas Roth vom Veranstalter Yellow Concerts erklärt dann auch: "Wir haben mit dem Wetter Glück gehabt."

Zuerst wurden die Besucher von den Stelzenmenschen Its-i (Larissa Dworzak) und Its-o (Michel Thebaut) vom Nanu-Traumtheater empfangen. Nicht weit entfernt spielte "Agua Viva" unter der Leitung von Rojas Schubert das Trio Nr. 4 in G-Dur von Joseph Toeschi aus der Zeit des Kurfürsten Carl Theodor, der das Goldene Zeitalter für Schwetzingen gestaltete. Es war die Partitur, die im Schloss-Museum ausliegt.

Auf der Bühne am Apollo-Tempel verzauberte Geigerin Katharina Garrard die Gäste: Im roten Gala-Kleid spielte sie Stücke von Camille Saint-Saëns oder Beethoven. Der zwölfjährige Philip aus Heidelberg wagte sich auf die Bühne und tanzte zum irischen Song der Geigerin. Seine Mutter: "Das war mutig." Es folgte die Classical-Dance-Show der Ballett-Schule von Barbara Benkeser-Hammerto. Anmutig schwebten die Tänzerinnen über den Rasen. Zu sehen war unter anderem ein "Traum der Eleganz" zu einer Nocturne von Chopin, gefolgt von dem berühmten Copellia Walzer von Léo Delibes.

Betrieb war bei der Kinderbühne an der Orangerie mit Hüpfburg und Clowns, wo sich Familien niedergelassen hatten. Zu ihnen zählte der gebürtige Ungar Oszkar, der mit Familie und Freunden aus Karlsbad das erste Mal zum Fest gekommen war: "Die Kinder können spielen, wir Erwachsenen haben Ruhe." Eine Freundin lächelte: "Wir haben nur die Picknick-Decke vergessen, aber das macht nichts."

Auch bei der Bühne vor der Moschee war viel los: Grete Piat zeigte den Derwisch-Tanz. Die gebürtige Polin hat den Tanz unter anderem in Istanbul und Konya gelernt: "Der Derwisch-Tanz ist für Männer wie Frauen bestimmt." Für ihren Auftritt legte sie eine sieben Kilogramm schwere Kleidung an. Sobald sie ihren Dreh- Tanz begann, war das Gewicht vergessen.

Zum Lichterfest hatten viele Besucher ihr Picknick mitgebracht. Sie genossen die Atmosphäre im blühenden Schlossgarten, durch den auch Balletttänzerinnen schwebten. Fotos: Lenhardt

Tänzerisches Können war auch auf der Festival-Bühne 2 zu sehen: Nina Tezal zeigte mit Schülerinnen "Bollywood-Dance", ein Mix aus Tempeltänzen und orientalischen Tänzen. Kurz darauf sorgte der Kurpfälzer Comedian Chako Habekost mit Pfälzisch Gebabbel für Lacher. Dann war Party-Time mit der Gruppe "Me and the Heat" angesagt. Paare und Eltern mit ihren Kindern tanzten ausgelassen. Vor der Hauptbühne hatten sich viele Besucher eingefunden. Die Frauen-Combo "Die Schönen Mannheims" hatten ihr Publikum im Griff und sorgten mit Songs wie "Hätt ich nur den Jürgen genommen" für Stimmung. Einen irren Breakdance zeigten die Battle Toys mit Kopf- oder einhändigem Handstand. Die anwesenden Kinder probierten das natürlich sofort aus. Zu hören war dann die United States Army Europe Band & Chorus mit "Let’s Go to Work" oder "Feeling Good".

Zu den Höhepunkten des Fests zählte der Auftritt der Firedancer: Mit brennenden Stäben und Kesseln zeichneten sie Feuer-Bilder in die Nacht. Eine Akrobatin tanzte mit einem brennenden Reif Hula-Hoop. Der Reif kreiste sogar um ihren Hals. Während der Show begann der Regen. Dann stieg das große Feuerwerk in den Regenhimmel, das Lichterfest war zu Ende.