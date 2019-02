Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommt am Montag nach Leimen. Vor der Festhalle will der Nabu-Bezirksverband für eine bessere Landwirtschaftspolitik werben. Foto: dpa

Leimen/Rhein-Neckar. (sha) 58 Milliarden Euro geben die Bürger der Europäischen Union jährlich für Agrarsubventionen aus - diese Summe nennt der Naturschutzbund (Nabu). Dies seien 114 Euro pro EU-Bürger. Doch nur ein Bruchteil davon fließe an Landwirte für Maßnahmen, die Vögel und Insekten retten. Das müsse sich jetzt ändern, wettert die Umweltorganisation in einer Mitteilung.

Die Agrarsubventionen seien der mit Abstand größte Topf des EU-Haushalts, sagt Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu-Bezirksverbandes Rhein-Neckar-Odenwald. Bislang würden die Gelder jedoch überwiegend umweltschädlich und verschwenderisch verteilt. Der größte Anteil fließe pauschal pro Hektar - egal, ob die Flächen umweltfreundlich bewirtschaftet würden oder nicht. Die Folgen seien dramatisch, betont Kranz. "Insekten sterben in rasantem Tempo, Vögel verschwinden aus der Feldflur, das Grundwasser ist stellenweise stark mit Nitrat belastet."

Die intensive Landwirtschaft und eine verfehlte Agrarpolitik der EU würden die Hauptschuld am europaweiten Vogel- und Insektensterben tragen. "Es gibt viel zu wenig Anreize für Landwirte, naturverträglich zu wirtschaften", kritisiert Kranz. Stattdessen würden milliardenschwere Subventionen überwiegend in die intensive Landwirtschaft fließen. Die Folge laut der Nabu-Geschäftsführerin: hohe Pestizidbelastungen und überdüngte, ausgeräumte Flächen ohne Hecken und Ackerrandstreifen.

"Der ökologische Bankrott vor unserer Haustür muss ein Weckruf sein. Wir brauchen eine naturverträglichere Agrarpolitik, im Interesse von Natur, Steuerzahlern und Landwirten gleichermaßen", sagt Kranz. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Bürger für die Verfehlungen der Agrarpolitik dreifach zur Kasse gebeten würden: mit 114 Euro pro Jahr für die Agrarsubventionen, dann für die Reparatur von Umweltschäden und schließlich für Strafgelder an den Europäischen Gerichtshof, wenn Deutschland zum Beispiel die Nitrat-Grenzwerte verletzt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner müsse nun in Brüssel einen klaren Kurswechsel einfordern, so Kranz.

Die Vorschläge dazu würden bereits auf dem Tisch liegen, wie das vorhandene EU-Budget so umgeschichtet werden könne, dass Landwirte ein stabiles oder sogar höheres Einkommen erzielen könnten und die Natur zugleich besser geschützt werde.

Daher wird der Nabu-Bezirksverband am Montag, 4. Februar, ab 17.30 Uhr vor der Festhalle in Leimen eine Aktion für eine bessere Landwirtschaftspolitik starten. "Landwirtschaftsministerin Klöckner ist als Rednerin auf dem Neujahrsempfang der Stadt Leimen geladen, und wir werden die Besucher vor der Halle über die Nabu-Initiative ,Neue Agrarpolitik jetzt’ informieren und 114-Euro-Scheine verteilen", erläutert Kranz. Und man hofft natürlich, dass der Gast aus Berlin diesen Protest hautnah mitbekommt

Info: Weitere Informationen zu dieser Aktion gibt es unter https://mitmachen.nabu.de/meine114euro