Leimen. (dh) Darf man in Baden-Württemberg vielleicht doch bald wieder Tennis in der Halle spielen? Gut möglich, denn der badische und der württembergische Tennisverband gehen in die Offensive. Nachdem auch in der erst am 15. Februar veröffentlichten neuen Coronaverordnung keine Lockerungen für den Amateur- und Breitensport angedacht sind, haben die beiden Verbände am Freitag einen Eilantrag auf Öffnung der Tennishallen beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht. "Nachdem das Sozialministerium nicht auf unsere mehrmaligen Forderungen nach einer greifbaren Perspektive eingegangen ist, sahen wir uns gezwungen, diesen Schritt zu gehen", sagt Württembergs Präsident Stefan Hofherr. Stefan Bitenc, Badens Tennis-Oberhaupt aus Eppelheim, ergänzt: "Tennis ist keine Kontaktsportart."

Aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen rechnet man sich gute Chancen aus. In einigen Landkreisen liegt der Inzidenzwert bereits unter 35. Ein weiteres Argument: In Hessen gab und gibt es kein Hallentennis-Verbot. Zwei Personen dürfen dort pro Platz die Tennisschläger auspacken.

Besonders ärgerlich: Egal, welche Lösungsansätze von Seiten der Verbände auch vorgelegt wurden, das Sozialministerium hat nicht reagiert. Nun also der andere Weg: "Wir wünschen uns eine differenzierte Betrachtung der Sportarten", sagt Badens Geschäftsführer Samuel Kainhofer.