Laudenbach. (pol/geko) Ein Junge ist am Mittwochmorgen auf der Danziger Straße auf dem Weg in die Schule gewesen, als ihn ein Hund angriff, teilt die Polizei mit.

Der Sechsjährige lief um kurz vor 8 Uhr in Begleitung seiner Mutter an zwei Personen mit Hunden vorbei. Plötzlich soll ihn einer der beiden Hunde angesprungen und ihn zu Boden geworfen haben. Dann biss der Rottweiler offenbar zu. Sofort schritt der Besitzer des Hundes ein und trennte ihn vom Kind, so die Beamten weiter.

Die Mutter des Jungen tauschte Kontaktdaten mit dem Hundehalter und brachte ihren Sohn ins Krankenhaus, dort wurde die Wunde des Jungen versorgt.

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen und weitere Schritte gegen den Hundehalter werden von der zuständigen Behörde geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06201/10030 melden können.