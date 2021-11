Laudenbach. (pol/mare) Ein Unbekannter hat ein Kind in Laudenbach erpresst. Das teilt die Polizei mit.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür eines Anwesens in Laudenbach. Zu der Zeit waren ein Neunjähriger sowie dessen 13-jähriger Bruder in dem Haus. Da der Neunjährige darauf wartete, zum Training abgeholt zu werden, öffnete er die Tür. Er traf auf einen Mann, der ihm eine Zeitung in die Hand drückte und dann von dem Kind forderte, sie zu bezahlen. Nachdem das Kind zunächst sagte, kein Bargeld zu haben, soll der Mann gedroht haben, dass etwas passiere, wenn es nicht bezahle.

Der Neunjährige war hierdurch derart eingeschüchtert, dass er dem Mann 150 Euro von seinem eigenen Ersparten übergab. Danach soll der Mann erklärt haben, dass der Vater des Neunjährigen gesagt habe, er solle ihm weitere 150 Euro geben. Dies tat der Neunjährige.

Danach verschwand der Mann. Wenige Minuten später soll dann ein weiterer Mann geklingelt haben. Der 13-jährige Bruder war allerdings mittlerweile auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatte telefonisch die Mutter verständigt.

Im selben Zeitraum soll ein Zeitungsausträger in der Nachbarschaft unterwegs gewesen sein. Dieser wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, fliehende Stirn, sowie kurzer Oberlippen- und Kinnbart.

Der Mann trug einen hellen Mund-Nasen-Schutz unter dem Kinn, eine graue/beige Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose.

Ob es sich bei dem Mann um denselben handelt, der von dem Kind das Bargeld erpresste, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeiposten Hemsbach. Die Polizei bittet Zeugen, die diese oder eine andere verdächtige Person beobachtet haben, sich an die Rufnummer 0620/71207 zu wenden.