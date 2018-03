Christa Riddinger (Sinsheim-Hilsbach) und Renate Müller (Leimen) wurden ausgezeichnet. Darüber freuen sich Zweite Kreisvorsitzende Gabriele Sommer (l.), Erste Kreisvorsitzende Elisabeth Schröder (2. v. l) und Verbands-Präsidentin Marie-Luise Linckh (r.) Foto: oh

Epfenbach. (oh) In der frühlingshaft und österlich liebevoll dekorierten, voll besetzten Sport- und Kulturhalle Epfenbach fand jetzt der Landfrauentag des Kreislandfrauenverbandes Heidelberg-Sinsheim statt. Ausrichter war der Landfrauenverein Epfenbach-Eschelbronn-Spechbach. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine Präsentation "Rund ums Wetter im Kraichgau" von SWR-Wetterreporter Thomas Miltner, der schon seit 16 Jahren für die Landesschau das Wetter vor Ort analysiert und beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach die Schulbank gedrückt hatte.

Im Rahmen der Versammlung gab Marie-Luise Linckh, Präsidentin des Landfrauenverbandes, bekannt, dass dem Verband derzeit 52.881 Mitglieder angehören. Neben der Weiterbildung mit Vorträgen, Seminaren und Kursen ginge es auch um die politische Interessenvertretung. So habe man die rechtliche Situation der Frauen verbessert können, und die "Mütterrente"sei im Jahr 2014 aufgrund einer Initiative des Landfrauenverbandes angepasst worden. Auch dem landesweiten Bündnis gegen Armut im Alter sei der Verband beigetreten.

Der Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Naturschutz Sinsheim, Gerrit Kleemann, betonte, dass das Glas für die Landwirtschaft halb voll und nicht halb leer sei. Mit den Wetterereignissen des Jahres 2017 habe die Landwirtschaft stark zu kämpfen gehabt - einige Sonderkulturen seien hart getroffen worden. In groben Zügen ging Edelgard Dengel auf die Vereinsgeschichte ein. Mit Christa Braun habe der Ortsverein Epfenbach-Eschelbronn-Spechbach seit den 41 Jahren seines Bestehens erst die dritte Vorsitzende, welche bereits seit 26 Jahren im Amt sei. Emma Wolf (drei Jahre) und Ulrike Keller (zwölf Jahre) waren ihre Vorgängerinnen. "Es wurde viel auf den Weg gebracht, und wir sind zu einem festen Bestandteil des Ortslebens geworden", meinte sie.

Schließlich zeichnete Präsidentin Linckh Renate Müller aus Leimen für 20-jährige Tätigkeit als Vereinsvorsitzende sowie Christa Riddinger aus Sinsheim-Hilsbach für zehnjährige Tätigkeit als Vereinsvorsitzende aus. Kreisvorsitzende Elisabeth Schröder, die gekonnt und sehr humorvoll durchs Programm führte, verabschiedete Waltraud Bender und Sigrid Kurzenhäuser aus Sinsheim-Eschelbach, Sylvia Weiß aus Sinsheim-Weiler sowie Gerlinde Schröder aus Haag. Mit dem gemeinsam gesungenen Verbandslied "Frauen auf dem Land" ging die Veranstaltung schließlich zu Ende.