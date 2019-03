Von Harald Berlinghof

Mannheim/Lampertheim. Lorena Mayer arbeitet bei Roche im Mannheimer Norden. Täglich pendelt sie mit ihrem eigenen Auto von ihrem Wohnort in Lampertheim zum Mannheimer Pharmaunternehmen und benötigt dazu etwa 20 Minuten, wie sie sagt. Seit Dienstag kann sie ihr Auto in der Garage lassen, denn sie nimmt mit 24 weiteren Lampertheimer Roche-Mitarbeitern an einem sechswöchigen Modellversuch der Firma Ioki teil, bei dem sie morgens von einem Kleinbus abgeholt wird.

Der bringt sie zum Lampertheimer Bahnhof, von dort fährt sie mit der Bahn bis zum Bahnhof Mannheim Waldhof, und dort steht dann wieder ein Ioki-Shuttlebus bereit, der sie zum Tor 4 des Roche-Werkes bringt. "Insgesamt brauche ich dadurch nur fünf Minuten länger als bisher, spare aber Abgase ein", erläutert sie ihre Motivation, an dem Modellversuch teilzunehmen. Für die Nutzung des Ioki-Shuttles entstehen den Teilnehmern keine zusätzlichen Kosten, wenn sie über ein VRN-Ticket verfügen.

Rund 70 Prozent der etwa 8000 Roche Mitarbeiter kommen aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar und nur 30 Prozent aus Mannheim. Die Pendler aus der Region kommen zu einem großen Teil mit dem Auto. Fahrgemeinschaften sind eher selten, sodass die durchschnittliche Besetzung der Pkw bei nur 1,3 Personen liegt. Das macht für das Unternehmen die Vorhaltung von großen Parkflächen nötig.

"Unsere Zielmarke liegt vorerst bei einer Reduzierung der Pendler, die mit dem Auto kommen, auf unter 50 Prozent", so Martin Haag, Werkleiter von Roche in Mannheim. Ioki gilt als Mobilitätsmarke der Deutschen Bahn. Das Start Up-Unternehmen bietet eine Nutzung von Kleinbussen "On-Demand", also auf Bestellung. Mit einer Ioki-App kann sich jeder den Shuttlebus bis fast vor die Haustür bestellen.

Auch kurzfristig bis etwa zwei Stunden vor Fahrtantritt. Allerdings nur in dreieinhalbstündigen Zeitfenstern am Morgen und am Nachmittag. Die Software von Ioki hat in Lampertheim 19 virtuelle Bushaltestellen errechnet, sodass niemand weiter als etwa 200 Meter zu Fuß gehen muss, um abgeholt zu werden.

Doch Ioki ist nicht Uber, der Schrecken aller Taxifahrer. Uber vermittelt unter anderem private Taxifahrten per App. Die Bahntochter Ioki will dagegen nur die "letzte Meile" mit ihren Shuttlebussen zwischen Wohnort und Bahnhof abdecken. Die Ioki-Busse sollen damit eine Lücke im ÖPNV schließen, die Pendler sonst dazu bringt, das private Auto zu nutzen.

Einem durchgängigen Shuttle-Verkehr erteilt Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht eine Absage. "Das würde nur zusätzlichen Verkehr auf die Straße bringen", befürchtet Specht. Mannheim ist aber Modellstadt für die Verbesserung der städtischen Luftqualität. Und um Dieselfahrverbote zu verhindern, ist jeder gut gemeinte Versuch zur Minderung des Verkehrsaufkommens zu begrüßen. Eine Ausdehnung des Ioki-Modells auf einige Mannheimer Stadtteile sei nicht ausgeschlossen.

Fahrten auf der "letzten Meile"

Die Kosten für den jetzt gestarteten Modellversuch sollen bei rund 100.000 Euro inklusive Auswertung liegen, die sich die Bahn und Roche teilen. Die Stadt Mannheim ist finanziell nur mittelbar über das VRN-Ticket beteiligt. Im vergangenen Jahr lief ein vergleichbares Projekt in Hamburg, das im Dezember auf zwei weitere Jahre verlängert wurde.

Dort sind unter anderen Elektrobusse im Einsatz, perspektivisch sollen auch wasserstoffbetriebene Busse eingesetzt werden. In Lampertheim und Mannheim wird Ioki allerdings noch mit herkömmlichen Diesel-Kleinbussen fahren, die fünf Passagiere aufnehmen können.