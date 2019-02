Das Feuer war in der Nacht zum Freitag in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Foto: Thomas Frey

Lambrecht/Frankenthal. (dpa/lrs) Die fünf Todesopfer des Brandunglücks im pfälzischen Lambrecht waren allesamt stark betrunken. Das ergaben die Obduktionen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Nach vorläufigen Ergebnissen des Instituts für Rechtsmedizin in Mainz lagen die Blutalkoholwerte sämtlicher Opfer zwischen drei und vier Promille, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber in Frankenthal sagte. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Gestorben sind die drei Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren sowie die zwei 54-jährigen Frauen nach derzeitigem Stand an Rauchvergiftungen. Es stehen den Angaben zufolge aber noch die endgültigen Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung aus. Hinweise auf Gewalt durch Dritte gebe es keine.

Ausgebrochen war das Feuer in dem viergeschossigen Gebäude in der Nacht zum vergangenen Freitag vermutlich in der Küche einer Dachgeschosswohnung. Die fünf Toten waren nach früheren Angaben der Feuerwehr im Schlafzimmer gefunden worden. Bislang wird als Ursache ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit vermutet.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft waren in der Dachgeschosswohnung keine Rauchmelder verbaut gewesen. Es sei aber eine Kiste mit originalverpackten Meldern sowie ein ausgepackter Melder gefunden worden. Die Gutachten der Sachverständigen, die sich am Montag den Brandort angeschaut hatten, werden im Verlauf der Woche erwartet.

Mittlerweile sind Ströber zufolge die Identitäten von vier Todesopfern geklärt, sie stammten allesamt aus Polen. Bei einem Mann, der aller Wahrscheinlichkeit auch Pole sei, müsse nun noch mit Hilfe der Analyse der Zähne die Identität zweifelsfrei geklärt werden.

Insgesamt waren in dem Haus 23 Menschen polizeilich gemeldet. Die anderen Bewohner - drei Familien mit jeweils vier Kindern - hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können. Sie sind mittlerweile in anderen Wohnungen untergebracht oder bekommen im Verlauf der Woche eine neue Bleibe.