Von Nicoline Pilz

Ladenburg/Ilvesheim. Es waren widrige Wetterbedingungen am Donnerstag, als im Neckarkanal zwischen Ladenburg und Ilvesheim das neue Hochwassersperrtor zum Ersatz des alten Bauwerks aus dem Jahr 1927 eingehoben wurde. Nach dem böigen Wind kam der Regen, der einige Schaulustige wieder von ihren Plätzen vertrieb. "Es gab eine kurze Pause, in der die Arbeiter nachjustieren mussten", erklärte Projektleiter Bernd Walter. Danach ging der Einhub des stählernen, knapp 48 Meter breiten, 8,30 Meter hohen und 237 Tonnen schweren Tores Schritt für Schritt voran.

Im Mai vergangenen Jahres ließ es das zuständige Amt für Neckarausbau Heidelberg von der Rosslauer Schiffswerft nach Mannheim bringen. Von dort aus wurde es nach Ladenburg verfrachtet, um vor Ort im Rahmen eines neuen Montagekonzepts endgefertigt zu werden. "Der Einbau des Tors ist ein Riesenschritt, ein ganz großer Abschnitt, der jetzt beendet ist", sagte Walter. Es folgen nun noch die Verbindungsarbeiten zwischen altem und neuem Tor, die Endmontagen des Hydraulikantriebs sowie der Elektro- und Steuerungstechnik.

Bisher fahren die drei Hochwassersperrtore auf dem Neckar noch per Kette nach unten. Das neue gebogene Stauschild im Neckarkanal wird künftig an Segmentarmen nach oben und unten bewegt. Es dauert rund eine Stunde, bis es über den Hydraulikantrieb geschlossen ist und ebenso lange, um es wieder zu öffnen. Vor einem Jahr wurde bereits ein Drempel als Bodenschwelle für das neue Hochwassersperrtor in die Sohle des Kanals einbetoniert. Aus dem Einbau des Fertigdrempels zogen die Projektverantwortlichen neue Schlüsse, die das Konzept veränderten. "Wir haben gemerkt, dass wir im Kanal kein Stillwasser erzeugen können – es gibt dort immer eine leichte Strömung", erklärte Walter im Zwischenfazit vor einem halben Jahr.

Deshalb wurde gestern das Stahltor nicht in mehreren Teilen, sondern am Stück eingehoben. Auch diesmal reiste zu diesem Zweck der Schwimmkran aus Rotterdam an. Mitte dieses Jahres soll der Probebetrieb starten. "Wir rechnen Ende dieses, Anfang nächsten Jahres mit der kompletten Fertigstellung und Inbetriebnahme", meinte Bauingenieur Walter, der zusammen mit den beauftragten Firmen seit 2015 mit diesem rund 16 Millionen Euro teuren Projekt befasst ist.

Maßnahmenträger dabei ist das Amt für Neckarausbau Heidelberg, kostenpflichtig ist der Bund als Verantwortlicher für die Bundeswasserstraßen. Das neue Tor ist das wesentliche Bauteil zum Schutz vor Hochwasser: Ab zweijährlichem Hochwasser wird es geschlossen, weil der Neckar in diesem Bereich rund vier Meter über normalem Wasserstand steigen kann. Und dann liefe auch das angrenzende Gewerbegebiet voll, genauso wie der Mahrgrund in Ilvesheim.

Wegen der noch anstehenden finalen Arbeiten wird die bestehende Ampelregelung auch in den nächsten Monaten noch aufrechterhalten. Der Verkehr läuft über die Kanalbrücke deshalb weiterhin nur einspurig. Ab der kommenden Woche ist der Kanal aber wieder für die Schifffahrt freigegeben.