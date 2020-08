Von Axel Sturm

Ladenburg. Für die Sanierung der St. Sebastianskapelle in Ladenburg stellt der Bund Fördermittel in Höhe von 250.000 Euro aus dem Kulturetat in Aussicht. Das teilte der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers mit. Eine gute Nachricht für die Katholische Pfarrgemeinde St. Gallus, welche die Kapelle nach Abschluss des ersten rund 700.000 Euro teuren Sanierungsabschnitts an die Stadt Ladenburg übergeben wird.

Die St. Sebastianskapelle zählt als einer der ältesten Sakralbauten rechts des Rheines zur Liste der bedeutendsten Kulturdenkmäler in Baden-Württemberg. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im Jahr 1266. Wegen baulicher Mängel ist das Kirchlein seit über zehn Jahren nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Zuvor war sie beliebter Ort für Gottesdienste und kulturelle Veranstaltungen. Konzerte in der ehemaligen Hofkapelle der Bischöfe von Worms waren ein besonderer Genuss.

Die Ladenburger Pfarrgemeinde hatte als Eigentümerin jedoch ein Problem. Sie konnte die hohen Sanierungskosten nicht alleine schultern, sodass sie mit der Stadt Ladenburg nach einer Lösung suchte, um das Ladenburger Kulturdenkmal mit seinen einzigartigen Fresken zu erhalten. Bereits 2017 wurde die Kapelle auf Beschluss des Kirchengemeinderats profaniert. Der Weg für eine Nutzungsänderung war somit frei. Nach langen Beratungen, die das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg begleitet hatte, wurde vereinbart, dass die Stadt Ladenburg die Kapelle samt Grundstück zum symbolischen Kaufpreis von einem Euro erwirbt.

Die Vereinbarung sah zudem eine Sanierung in zwei Schritten vor. Die Finanzierung der ersten Sanierungsphase, die sich mit Sicherungsmaßnahmen des Gebäudes befasst, fördert das Landesdenkmalamt mit 132.500 Euro. Zudem gibt die Denkmalstiftung Baden-Württemberg weitere 90.000 Euro. Die Kosten für die zweite Phase werden gedrittelt. Das Erzbistum Freiburg, die Kirchengemeinde St. Gallus sowie die Stadt Ladenburg werden jeweils 167.000 Euro beisteuern. Auch zahlreiche private Spender und nicht zuletzt der örtliche Geschichtsverein "Heimatbund" tragen zum Gelingen der Sanierung bei. So wurden dank privater Initiativen bereits 15.000 Euro gesammelt. Diese Gelder sollen für den Erhalt der Fresken im Inneren der Kapelle verwendet werden.

Das neue Nutzungskonzept der Kapelle ist derzeit noch nicht geklärt. Da es sich um ein kunsthistorisch einzigartiges Kirchengebäude mit Denkmalcharakter im südwestdeutschen Raum handelt, sollen seine ehemalige Funktion und heutige Bedeutung dabei angemessen berücksichtigt werden. Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz kann sich gut vorstellen, die St. Sebastian wieder als Hochzeitskapelle zu nutzen. Zudem könnte sie Raum sein für die eine oder andere Sonderausstellung des Ladenburger Lobdengau-Museums sowie für Konzerte und Ausstellungen.

Die Arbeiten der ersten Sanierungsphase sollen in wenigen Wochen beginnen. Geht alles gut, könnten schon im Jahr 2022 die ersten Konzerte in der St. Sebastianskapelle zu hören sein.

Info: Das Spendenkonto für die Sanierung der St. Sebastianskapelle hat den Empfänger: "Spendenkonto St. Sebastianskapelle", IBAN: DE 76.6705.0505.0039 8102 47. Verwendungszweck: Name und vollständige Postanschrift des Spenders.