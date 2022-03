Von Axel Sturm

Ladenburg. Als vor knapp sechs Jahren die ersten Baumstumpf-Tiere in Ladenburg auftauchten, fragte sich die ganze Stadt: Wer war das und ist für die nette Verschönerung verantwortlich? Rund zwei Jahre blieb der Kettensägen-Künstler Jochen Liebrich inkognito – dann "outete" sich der Ruhrpottler und wagte den Schritt in die Öffentlichkeit. Mittlerweile ist der in Essen aufgewachsene und in Ladenburg lebende Mann stadtweit bekannt.

*

Neben seiner künstlerischen Tätigkeit ist Liebrich auch beim Heimatbund, den örtlichen Triathleten und bei der Waldpark-Initiative aktiv. Seine Frau Karola, die den Ladenburger Garango-Verein führt, nennt ihn im Spaß "Guerilla-Kettensäger", weil er sich zunächst nicht zu erkennen gab. Doch diese Zeiten liegen längst hinter ihm. "Ich dachte damals, das kommt nicht gut an, wenn ein Mann mit der Kettensäge durch Ladenburg spaziert und sich ungefragt an Baumstümpfen zu schaffen macht", sagt Liebrich der RNZ. Wie man sich doch täuschen kann! Liebrich erhielt sehr viel positiven Zuspruch: Die Ladenburgerinnen und Ladenburger, nicht nur die Kinder, schlossen die geschnitzten Schildkröten, Eichhörnchen oder Biber in ihr Herz. Beim Ortstermin am Eingang des Waldparks stellt Liebrich gerade sein Katzen-Igel-Kunstwerk fertig, als ihn ein Knirps fragt, ob er irgendwann auch mal einen Elefanten schnitzen können.

Die „Tennis-Göttin“ ist Glücksbringer eines Vereins. Foto: Sturm

Solche Begegnungen freuen den Künstler besonders, zumal der Kleine sich am Tier-Rate-Pfad des Heimatbunds beteiligt. Dabei werden Kinder vor die Aufgabe gestellt, die im Grünen Ring versteckten acht Tiere zu finden und die Lösung in ein Formular einzutragen. Die Aktion kommt gut an. Der Pfad wird immer mal wieder verändert. Besonders hübsch ist die neue Pinguingruppe, die in diesen Tagen von Liebrich am Rande der Fährwiese fertiggestellt wurde.

Zufrieden ist Liebrich auch mit dem Pelikan, der auf den Waldpark-Teich schaut. Wegfliegen und nach Fischen schnappen kann das Holzkunstwerk natürlich nicht, dafür zieht es viele bewundernde Blicke auf sich. Wie kam er eigentlich auf die Idee? "Ich habe mich schon immer für Holzarbeiten interessiert", erzählt Liebrich beim Rundgang, er hätte beinahe eine Schreinerlehre begonnen. Seine Eltern redeten ihm aber erfolgreich ins Gewissen, dass es besser wäre, einen kaufmännischen Beruf zu ergreifen. Als IT-Berater war er gut im Geschäft – seine Leidenschaft gehörte aber immer noch der Holzverarbeitung. Liebrich baute und restaurierte Möbel – unter anderem für seine spätere Frau Karola –, wovon viele in seiner traumhaft schönen Altstadtwohnung zu bestaunen sind.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Mittlerweile ist der Kettensägen-Künstler eine bekannte Persönlichkeit und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Über Aufträge kann sich Liebrich nicht beklagen. Jüngst gestaltete er für die Stadt Mannheim den Bärenspielplatz in Suebenheim, und auch in Ladenburg weiß man seine kreativen Fähigkeiten zu schätzen. Die Kunstwerke an den neuen Grabfeldern des Friedhofes sind echte "Hingucker". Vor dem Tennisplatz hat Liebrich eine "Tennis-Göttin" geschaffen, die zum Glücksbringer der Spielerinnen und Spieler geworden ist. Auch private Kunden sprechen ihn immer häufiger an, wenn ein Baum gefällt wird. Interessierte Gartenbesitzer fragen, ob der Baumstumpf künstlerisch bearbeitet werden kann.

Auch der städtische Bauhof denkt vorausschauend mit. Wenn ein Baum im öffentlichen Raum gefällt werden muss, wird bewusst ein größerer Stumpf stehen gelassen. Die Mitarbeiter wissen, dass der Kettensägen-Künstler wohl Interesse haben wird. In den nächsten Tagen beginnt Liebrich den Parkplatz der Baumschule Huben in Ladenburg aufzuhübschen. Ihm geht die Arbeit also nicht aus, sodass er als freischaffender Künstler nicht verhungern muss. Wobei Liebrich für seine Tätigkeit höhere Auslagen hat, die refinanziert werden müssen.

Er nimmt aus Umwelt- und Gesundheitsgründen ein extrem teures Spezialbenzin und Bio-Öl für seine Kettensäge, die er fast so gut pflegt wie seine eigene Frau, sagt der Künstler schmunzelnd. Liebrich ist ein optimistischer, freundlicher und lebenslustiger Mensch. Jüngst verging ihm allerdings die gute Laune, als unbekannte Täter die "Ladenburg-Robbe" am Neckarufer stehlen wollten. In Anlehnung an die Meerjungfrau von Kopenhagen gestaltete Liebrich eine Robbe und setzte sie auf einen Steinsockel ans Neckarufer. Es gelang den Tätern zum Glück nicht, das Kunstwerk zu entwenden. Beschädigt wurde es allerdings.

Die „Ladenburg-Robbe“ kürzlich bei einem Diebstahl-Versuch beschädigt worden. Foto: Sturm

Nach der Reparatur will Liebrich die Ladenburger Robbe wieder ans Neckarufer setzen. Solch negative Erfahrungen seien zum Glück aber die Ausnahme, erzählt der Künstler. Weil sich viele Holzinteressierte für seine Tätigkeit interessierten, gibt er demnächst einen Kettensägen-Schnitzkurs im Glashaus am Waldpark, für den die Nachfrage jetzt schon hoch ist.

Info: Der Tier-Rate-Pfad ist unter www.heimatbund-ladenburg.de unter der Rubrik "Stadtführungen" abrufbar. Interessierte können Kontakt zum Künstler über dessen Instagram-Account @jolirot aufnehmen. Der Kurs "Schnitzen mit der Kettensäge" soll am Wochenende 26./27.8. im Waldpark stattfinden. Anmeldungen sind auf der Seite www.glashaus-ladenburg.de möglich.