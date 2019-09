Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Rhein-Neckar. Der Mann aus Moskau ist fassungslos, als ihm eine Bekannte den Strafzettel aus Deutschland ins Russische übersetzt. Er soll mit seinem Auto durch Berlin gerast und geblitzt worden sein - und jetzt eine empfindliche Geldbuße bezahlen. Nur: Zum genannten Zeitpunkt war er gar nicht in der Bundesrepublik. Und das mitgelieferte Foto zeigt einen ganz anderen Mann.

Die Ermittler finden heraus, dass bundesweit einige Kfz-Dienstleistungsunternehmen bei der Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch sogenannte Kurzzeitkennzeichen beantragt hatten. Statt den Namen des tatsächlichen Halters trugen sie die Personalien von im Ausland lebenden Menschen ein - die von der fiesen Masche nichts wussten.

Wegen gewerbsmäßigen Handels mit gefälschten Urkunden in insgesamt 900 Fällen müssen sich seit Mittwoch vier Männer vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Das Verfahren gegen eine fünfte Angeklagte wird abgetrennt - die Frau ist schwanger.

Detailliert trägt Oberstaatsanwalt Uwe Siegrist die Ermittlungsergebnisse vor. Der 52-jährige Versicherungsmakler Andreas H. ist Geschäftsführer eines Unternehmens im brandenburgischen Eberswalde, das sich auch auf den Verkauf von Kurzzeitkennzeichen spezialisiert hat. Zeitweise arbeitete sein mitangeklagter Sohn (29) in der Firma.

Der Dritte im Bunde, Yakup K. (55), betrieb in Berlin ein Geschäft, das sich unter anderem dem Prägen von und Handel mit Kfz-Schildern widmete. Angeklagter Nummer vier ist der 43-jährige Berliner Cemal A. Er war im Tatzeitraum 2011 bis 2014 für Yakup K. tätig, fungierte zudem für die GmbH von Andreas H. als Ansprechpartner der Zulassungsstelle in Wiesloch und soll Unterschriften gefälscht haben. Dafür bezog er Provisionen.

Die Wieslocher Behörde machte es den Männern bei ihren krummen Geschäften sehr leicht. Seinerzeit existierte dort für die Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen an Dienstleister das sogenannte Kunden-Information-Management-System (kurz: KIM). Verwaltet wurde KIM aber nicht von Mitarbeitern der Zulassungsstelle, sondern einem Groß-Schilderhändler, der in Walldorf ein Gestrüpp von Firmen unterhält.

Ausschließlich er bestimmte, welche Dienstleister Zugang zu dem System hatten und mit dem illegalen Schilderhandel Reibach machen durften. Intensiv arbeitete der Walldorfer mit zwei Führungskräften der Zulassungsbehörde zusammen, die ihm einen unzulässigen "Mengenrabatt" einräumten. Statt der gesetzlich vorgeschriebenen Gebühr von 10,40 Euro pro HD-Schild, zahlte er lediglich die Hälfte.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim arbeitet derzeit an der Anklage gegen ihn und die beiden Behördenmitarbeiterinnen wegen Korruptionsverdachts. In dem Zulassungssystem sei eine Prüfung der Antragssteller "konsequent unterlassen" worden, führt Ankläger Siegrist aus. Es wäre auch nicht möglich gewesen, reichte es in Wiesloch doch aus, die Kurzzeitkennzeichen per E-Mail und einer Kopie des Personalausweises zu ordern.

Da die Behörde keinerlei Kontakt zu den Antragsstellern hatte, rechnete der Walldorfer seine Leistungen gegenüber den anderen Dienstleistern in monatlichen Sammelbescheiden ab. Dass die Opfer ausschließlich nichtsahnende Menschen mit Wohnsitz im Ausland waren, erklärt die Staatsanwaltschaft damit, dass Antragssteller, "die dem Anschein nach über keinen Wohnsitz verfügten", einen in Deutschland residierenden Bevollmächtigen einschalten mussten, um ein Kennzeichen zu erhalten.

Hierzu war in den Formularen ein mit dem Walldorfer kooperierendes Unternehmen eingetragen. Diese Firma kümmerte sich aber nicht um die Zulassung, sondern prägte laut Staatsanwaltschaft eine hohe Zahl von Kennzeichen, die sie anschließend - von der Behörde gesiegelt - mit denen auf die Ausländer ausgestellten Fahrzeugpapiere an die privaten Zulassungsdienste im gesamten Bundesgebiet versandte.

Auf diese Weise seien in Wiesloch monatlich bis zu 10.000 HD-Schilder ausgegeben worden - von einer "Briefgruppe", die der Walldorfer aus rund 30 kurzfristig angelernten Angestellten formiert hatte.

Verkauft wurden die Kennzeichen mit saftigem Aufschlag für 100 bis 130 Euro. Wobei der Walldorfer von den Dienstleistern zuvor eine nicht unerhebliche "Provision" einstrich. Die Käufer verübten mit den auf andere Personen zugelassenen Kennzeichen mitunter Straftaten wie Tankbetrug und Unfallflucht, verstießen gegen Verkehrsregeln oder schafften Autos ins Ausland, die nicht mehr durch den TÜV gekommen wären.

Landrat Stefan Dallinger löste die "Briefgruppe" später auf. Zuvor hatten bereits das baden-württembergische Verkehrsministerium und das Regierungspräsidium Karlsruhe als Aufsichtsbehörden das Landratsamt angewiesen, in Wiesloch nur noch Kurzzeitkennzeichen nach Vorlage von Ausweisdokumenten im Original auszugeben.

Nach einer Sitzungsunterbrechung und einem Gespräch mit den Verteidigern und dem Oberstaatsanwalt schlägt der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff vor, das Verfahren zu verkürzen sowie drei der vier Angeklagten zu Bewährungsstrafen zwischen einem Jahr und knapp zwei Jahren zu verurteilen.

Die Bedingung: Alle müssen ein umfassendes Geständnis ablegen. Bei Yakup K. liegt der Fall anders, weil er eine Gefängnisstrafe wegen einer anderen Tat noch nicht vollständig verbüßt hat. Den Anklagevorwurf räumt er aber ebenso ein wie Cemal A. Andreas und Dieter H. wollen noch eine Nacht drüber schlafen und am Donnerstag vor Gericht mitteilen, ob sie Mühlhoffs Vorschlag annehmen.