Von Lydia Dartsch und Daniel Schottmüller

Das Künstlerdasein ist in Corona-Zeiten schwierig: Veranstaltungshäuser sind aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen, Auftritte selten geworden und bildenden Künstlern fehlen die Galerien, um ihre Werke zu verkaufen. Aber auch das Publikum sehnt sich nach Kultur. Und so ist es ein Glück, dass einige Veranstaltungshäuser und Museen ihr Angebot ins Internet verlegt haben.

> Frage der Verantwortung: Der Karlstorbahnhof Heidelberg präsentiert dieses Jahr wieder das "Carambolage"-Festival und und stellt die Auftritte der Comedians und des Poetry-Slam-Formats "Word Up!" kostenfrei ins Internet. "Unsere Aufgabe ist es, ein Kulturangebot bereitzustellen und Künstler*innen eine Bühne zu bieten", schreibt Pressesprecherin Caroline Thiemann. Der Kulturauftrag sei für den Karlstorbahnhof zentral, dafür erhalte er öffentliche Fördermittel: "Das endet nicht mit der Schließung der Veranstaltungsstätten", so Thiemann. Es gehe nun darum, neue Ideen und Möglichkeiten zu entwickeln, Kultur auch unter wechselnden Voraussetzungen anzubieten.

Ähnlich sehen es die Betreiber des Mannheimer Capitols: "Es ist für uns keine Option, nichts zu machen", so Julia Wütscher. Seit vergangenem Jahr wird wöchentlich die Konzertreihe "Rockt zu Hause" auf YouTube gestreamt. Die Menschen auf dem Laufenden zu halten, sie in die öffentlichen Debatten einzubeziehen – darin sieht auch das Deutsch-Amerikanische Institut Heidelberg seine Aufgabe: "Dieser versuchen wir nachzukommen, so gut es die Krise erlaubt", so Pressesprecherin Vanessa Wagner.

Friederike Rauch von der Sammlung Prinzhorn formuliert es ähnlich: "Es war uns wichtig, unserem Publikum auch in dieser Zeit etwas zu bieten. Wir stellen jeden Montag einen Künstler aus der aktuellen Sonderausstellung anhand eines Werkes oder einer Werkgruppe auf Facebook und auf unserer Webseite vor", erklärt sie. Genauso sei man bei der Dauerausstellung vorgegangen. "Diese Reihe ist inzwischen abgeschlossen. Alle Beiträge können aber nachgelesen werden." Auf der Website der Sammlung Prinzhorn finden sich zudem Videoangebote.

> Künstlern beistehen: Wichtig ist vielen Veranstaltern die Unterstützung der Künstler vor Ort: "Es wäre unverantwortlich gewesen, die Soloselbstständigen in diesen schwierigen Zeiten alleine zu lassen", schreibt Thomas Siffling, Betreiber des Jazzclubs "Ella & Louis". Es sei ihm ein großes Anliegen gewesen, schnell eine Lösung zu finden, "wie wir weiterhin Konzerte und damit auch Auftrittsmöglichkeiten für die Künstlerinnen und Künstler anbieten können."

Der Kunstverein Heidelberg wollte mit seinem Angebot ebenfalls hiesige bildende Künstler unterstützen. Als die gemeinsame Ausstellung von Video-Installationen mit dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg im Internet stattfinden musste, suchte die Kunstverein-Direktorin Ursula Schöndeling einen Weg, ihren Mitarbeitenden zu helfen: "Das sind alles Künstler aus der Region, denen Ausstellungsmöglichkeiten weggebrochen sind. Die fehlen ihnen, um ihre Werke zu verkaufen", sagt sie.

> Ein neues Publikum erschließen: Mit der Online-Ausstellung "Wir sind hier" können sie ihr Schaffen nun auch einem überregionalen Publikum präsentieren und über die Arbeit an der Ausstellung ein Honorar verdienen, so Ursula Schöndeling weiter.

Das internationale Interesse ist auch nach Einschätzung von Friederike Rauch nicht zu unterschätzen. "Man spricht digital ein anderes Publikum an", erklärt die Pressesprecherin. Auch unabhängig der Coronakrise ziehe die Sammlung Prinzhorn deshalb in Erwägung, ihre Internetpräsenz auszubauen: "Gerade weil wir im Ausland viele Interessenten haben, die nicht so einfach nach Heidelberg kommen können."

> Aber was darf’s kosten? Eine entscheidende Frage, die Kulturanbieter beim Gang ins Internet beantworten müssen, ist die nach den Kosten. "Bisher ist unser digitales Angebot zu klein, um dafür Geld zu verlangen. Daher stand das auch nie zur Debatte", sagt zum Beispiel Friederike Rauch. Sollte man aber später einmal zum Beispiel regelmäßige Zoom-Führungen anbieten, sei es durchaus vorstellbar, Geld zu verlangen.

Etwas anders gestaltet sich die Situation für Theaterschauspieler und Musiker, die meist nicht gratis spielen. Was passiert auf der Online-Bühne? Dem Karlstorbahnhof sei es durch viele Beitritte zum Freundeskreis möglich gewesen, das "Carambolage"-Festival online zu stellen, erklären die Veranstalter. Im Capitol sammelt "Rockt zu Hause" Spenden für die Mannheimer Bürgerstiftung – bislang rund 200.000 Euro, mit denen Künstler unbürokratisch unterstützt werden sollen. Denn diese würden oft keine Corona-Hilfen erhalten.

Bei der Frage, ob die Konzerte kostenfrei angeboten werden, auf Spendenbasis oder gegen einen Eintrittspreis gehen die Ansichten auseinander. Im DAI, im Capitol und im Karlstorbahnhof sieht man sich den eigenen Freundeskreisen verpflichtet und hofft auf weiteren Zulauf zahlender Mitglieder. Außerdem soll niemand ausgegrenzt werden, heißt es im DAI, wo man sich über eine Verfünffachung der Teilnehmer an den Online-Veranstaltungen freut, verglichen mit den Präsenzterminen mit maximal 400 Personen. Es soll jeder partizipieren, "auch diejenigen, die momentan keine finanziellen Möglichkeiten dafür haben", heißt es aus dem Capitol. Auch der Karlstorbahnhof hält Kunst für lebenswichtig: "Da sollte das Bisschen, das gerade stattfinden kann, auch allen zugänglich sein."

> Ein Gegenargument: Anders sieht es Thomas Siffling. Im Jazzclub "Ella & Louis" gibt es neben dem Eintrittsticket weitere Preiskategorien, wodurch Club, Musiker und Mitarbeitende zusätzlich unterstützt werden können. Seit April finden wöchentlich Konzerte statt. Mittlerweile sogar zweimal in der Woche. Anfangs auf Spendenbasis, was sich als lukrativ herausgestellt hat, wie Siffling sagt: "Die Spendenbereitschaft hat uns teilweise sprachlos gemacht."

Trotzdem sei ihm schon damals klar gewesen, dass Kultur etwas kosten müsse und dürfe. Nach der kurzen Öffnung im Sommer biete er seit Oktober Online-Konzerte gegen Eintritt an: "Wir müssen aufpassen, dass wir unsere hochwertigen Darbietungen nicht unter Wert verkaufen und das Publikum langfristig daran gewöhnen, dass Konzerte nichts mehr Kosten", sagt er. Dies sei seines Erachtens der Anfang vom Ende für alle nicht subventionierten Einrichtungen.

