Von Philipp Weber

Weinheim. Nach einer Nacht mit leichtem Fieber und zwei Klamottenwechseln hatte er es geschafft: Die Nebenwirkungen des Serums von Astra-Zeneca ließen nach, die Erst-Immunisierung mit dem inzwischen ausgesetzten Impfstoff war geglückt. Wesentlich schwerer liegt einem Jugendsozialarbeiter aus der Region, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, das Verhalten eines Bundeswehrsoldaten im Magen. Sozialarbeiter und Soldat waren sich Anfang des Monats im Kreisimpfzentrum in Weinheim begegnet.

> Die Vorgeschichte: Zunächst habe ihn das Sozialministerium darüber informiert, dass er aufgrund seines Kontakts zu Klienten Anspruch auf eine Impfung mit Astra-Zeneca habe, sagt der Sozialarbeiter im RNZ-Gespräch. Die Online-Buchung verwies ihn nach Weinheim, dort kam er pünktlich an. Das Schreiben des Ministeriums, eine Bestätigung des Arbeitgebers, der zwölfstellige Impfcode, Ausweispapiere: Er habe alles dabeigehabt. Der Sicherheitsdienst bat ihn herein. Der Betroffene ist Ende Dreißig. Er wurde in Deutschland geboren, ist hier aufgewachsen, hat studiert. Er trägt einen Familiennamen, der südländisch klingt. Und das sollte wichtig werden.

> Der Vorfall: Der Weinheimer Impfparcours befindet sich in einem früheren Supermarkt. Ebenso wie im Sinsheimer Kreisimpfzentrum erledigen Soldaten die Aufnahme und Registration der Impflinge. "Mich empfing ein Bundeswehr-Angehöriger mittleren Alters. Er wollte gleich wissen, warum ich erschienen sei", schildert der Betroffene das Geschehen an der ersten Anmeldestation. Der Soldat erhielt alle Dokumente, blieb aber skeptisch. "Er sagte, dass ich wohl nicht anspruchsberechtigt sei", so der Impfling, der plötzlich keiner mehr sein sollte: "Ich bat ihn, die Bescheinigungen genauer anzuschauen." Das geschah. Dennoch wollte der Soldat vom Sozialarbeiter persönlich hören, was dieser von Beruf ist. Der Betroffene erklärte es. Die Reaktion fiel – gelinde gesagt – unerwartet aus: "Er nahm das Schreiben meines Arbeitgebers und fragte, was das für ein Kindergarten sei – und nannte meinen Nachnamen. Dies sei ja ein ungewöhnlicher Name für einen Kindergarten. Dann fragte er, warum ich behaupte, dass ich Sozialarbeiter sei; ich wäre Kindergärtner." Der Betroffene verstand zunächst nur noch Bahnhof: Mit der Arbeit von Erziehern hat seine Tätigkeit mit Jugendlichen nichts zu tun. Das ging aus den Papieren hervor.

Eigentlich habe es ihm gereicht, so der Betroffene: "Ich lasse mir solche Sprüche nicht gefallen." Allerdings habe er nicht ohne Impfung zur Arbeit gehen wollen. Es folgten weitere Erklärungen. Doch der Soldat blieb stur: "Ich bot an, einen Dienstausweis meiner Kommune vorzulegen." Doch genau den habe er dann doch nicht dabeigehabt, erzählt der Betroffene. Der Dienstausweis diene dazu, bei der Arbeit vor Ort Irritationen zu vermeiden, mit der Impfung habe das nichts zu tun: "Der Soldat ließ mich noch eine Weile schmoren." Dann war der Sozialarbeiter entlassen, "mit einem Lächeln". Dann ging’s schnell: Der Soldat an der nächsten Station war freundlich, ließ ihn rasch ziehen.

> Die Bewertungen: "Wegen meines Namens musste ich Rassismus erfahren", sagt der Betroffene. Außerdem fühle er sich nicht ernst genommen, "wenn der Herr vom Militär Erzieher und Sozialarbeiter nicht unterscheiden kann". Er könne nicht verstehen, warum solche Menschen in einem Impfzentrum arbeiten. Zumal sich die Frage stellt, was einem Impfling widerfahren wäre, der weniger Selbstbewusstsein und Eloquenz aufbringt.

Weder der Rhein-Neckar-Kreis noch die Pressestelle des Bundeswehr-Landeskommandos Baden-Württemberg wollten sich zu den Vorwürfen äußern. Dem Kreis fehlen "konkrete Angaben", im Kommando sei der "vermeintliche" Vorfall nicht bekannt – ebenso wenig wie im ABC-Abwehr-Bataillon in Bruchsal. Diesem gehören die 24 Soldatinnen und Soldaten an, die das Weinheimer Kreisimpfzentrum noch bis zum 26. März unterstützen und bei Aufnahme und Registration die Checkliste des Sozialministeriums durchgehen. Einig sind sich beide Stellen darin, dass keine weiteren Beschwerden vorlägen: "Ein gebuchter Termin ist noch keine Impfberechtigung. Diese wird immer erst im Impfzentrum geprüft." Bei Unstimmigkeiten werde ein ziviler Verantwortlicher zurate gezogen, der letztlich entscheidet.

Er wolle nicht mit den Soldaten tauschen, so der Betroffene. "Ich bin froh um jeden, der ordentlich arbeite. Das Menschliche zählt mehr als Ressentiments."