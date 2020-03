Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Die Corona-Pandemie stellt unser Leben auf den Kopf: Kontaktsperren, fehlende soziale Beziehungen, Homeoffice, geschlossene Cafés und Restaurants. Vor allem Ältere und Alleinstehende verbringen den Tag zu Hause. Da fällt vielen die Decke auf den Kopf. Was ihnen fehlt, das sind Mutmacher. Was kann man in diesen Zeiten tun, um nicht zu verzweifeln? Darüber sprach die RNZ mit der Schwetzinger Diplom-Psychologin und Stressexpertin Sandra Kuhn-Krainick.

Was macht die Corona-Krise mit den Menschen?

Zum einen besteht die Angst vor der Ansteckung. Das Virus ist ein Angriff auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Um uns zu schützen, bleiben wir zu Hause und reduzieren alle Sozialkontakte auf ein Minimum. Zum anderen hat diese Sondersituation auch Auswirkungen auf unsere Psyche. Das Virus ist also auch ein Angriff auf unser Inneres. Menschen reagieren hier sehr unterschiedlich. Während die einen die Entschleunigung des Lebens zumindest anfangs sogar genießen, ist für viele andere die Isolation eine echte Herausforderung. Der "Lagerkoller" stellt sich bei immer mehr Menschen ein und schlägt aufs Gemüt.

Wie sollten wir mit den ständigen und negativen Informationen umgehen, ohne zu resignieren?

Viele Menschen machen meiner Ansicht nach den großen Fehler, den ganzen Tag an den Medien zu hängen. Horrorvideos und traurige Textnachrichten verbreiten sich wie ein Lauffeuer auf Facebook, Instagram und Co. Dauernde Negativmeldungen über Infektionsraten und Totenzahlen in den Nachbarländern machen im Kopf das Problem immer größer und bedrohlicher. Wer die neuesten mobilen Betriebssysteme auf seinem Smartphone installiert hat, bekommt täglich seine Bildschirmzeit analysiert. Erschreckend, wie viel Lebenszeit hier vergeudet wird.

Was raten Sie?

Meine Empfehlung ist: Den täglichen Medienkonsum deutlich zu reduzieren und sich bewusst nur einmal am Tag die neuesten Meldungen anschauen. So bleibt im Kopf und im Alltag noch Platz für anderes. Zum Beispiel ein Lächeln an der Supermarktkasse, ein lockeres Telefonat mit der besten Freundin oder einfach nur ein gemeinsames Abendessen innerhalb der Familie.

Wie können wir in diesen Zeiten psychisch stabil bleiben?

Gerade Menschen, die schon vor der jetzigen Corona-Krise psychisch angeschlagen waren, haben es jetzt besonders schwer. Als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren zur Genesung von Depressionen gilt beispielsweise der Kontakt zu anderen Menschen. Doch genau das ist derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Ich denke, wir alle sollten die Chancen nutzen, die uns geblieben sind, um sich mit anderen Menschen zu verbinden. Ein Kaffeeklatsch per Video oder ein kollegialer Austausch per Skype sind immer noch genau so gut möglich wie ein kleiner Plausch über den Gartenzaun mit den Nachbarn.

Welche Empfehlungen geben Sie, um uns selbst die nötigen kleinen Energiespritzen zu geben?

Da fallen mir vor allem drei Dinge ein: Erstens, regelmäßig an die frische Luft gehen und möglichst viel Sonne tanken. Zweitens, immer mal wieder zwischendurch kleine Körperübungen machen. Eine Kundin von mir macht zum Beispiel Yoga, ich selbst versuche immer wieder kleine Rückenübungen am Schreibtisch einzubauen. Jeder, so wie er kann und will. Und als dritte Energiespritze empfehle ich, klare Grenzen zu setzen. Das gilt für alles. Klare Zeitgrenzen zwischen Arbeits- und Freizeit. Klare räumliche Grenzen zwischen dem Ort an dem gearbeitet wird, an dem geschlafen wird und an dem gegessen wird. Wenn man alles miteinander vermischt, entsteht ein undefinierter Brei, der eher ein Energiefresser ist.

Was raten Sie jungen Eltern, die im Homeoffice sind und nun mit der Doppelbelastung Kind und Arbeit leben müssen?

Der Spagat zwischen Beruf und Familie ist aktuell wirklich eine große Herausforderung für junge Eltern. Auch meine zwei Assistentinnen arbeiten derzeit von zu Hause. Beide haben kleine Kinder, und die Betreuungseinrichtungen sind auf unbestimmte Zeit geschlossen. Selbst die Männer sind jetzt jeden Tag daheim. Auf der einen Seite ist das gut, weil sich dann Väter und Mütter abwechselnd um die Bespaßung der Kinder kümmern können, andererseits hockt die Familie den ganzen Tag aufeinander. Da geht man sich gegenseitig auch mal auf die Nerven.

Was tun?

Kinder und Eltern brauchen gerade unter solchen Bedingungen eindeutige Regeln und möglichst viele Rituale. Immer wiederkehrende Handlungen geben Halt und Stabilität.

Ein Beispiel, bitte.

Es sollte ein fester Tagesrhythmus eingehalten werden. Aufstehen immer zur gleichen Uhrzeit, gemeinsames Frühstück, Tisch abräumen, dann kommt die Spiel- und Arbeitszeit. Vielleicht wird auch nach dem Mittagessen der Mittagsschlaf wieder eingeführt und man verschafft sich so eine Erholungspause mitten am Tag.

Und was mach Sie aktuell für sich ganz persönlich in dieser Krisenzeit?

Auf meinem Schreibtisch steht das chinesische Zeichen für Krise. Das setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der eine Teil bedeutet Risiko, der andere Chance. Jeden Abend mache ich mir bewusst, was am Tag gut war. So schaffe ich immer wieder den Blickwechsel hin zu Energiespritzen und zu Mutmachern in meinem Alltag.