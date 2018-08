Von Marion Gottlob

Wiesloch. Was würde passieren, wenn sich der berühmte Perkeo vom Heidelberger Schloss und die nicht weniger bekannte Liselotte von der Pfalz treffen träfen? Und nicht nur das. Was würde geschehen, wenn sie auf ihrer Zeitreise mit einem Lausbuben wilde Abenteuer erlebten - mit einem Jungen, der heute erwachsen und sogar schon Rentner ist? In der Realität ist das natürlich undenkbar - in der Fantasie hingegen schon. In dem Buch "Perke, Pit & Llotte" lässt Pit Elsasser seine Heidelberger Kindheit aufleben.

Der Autor erinnert sich noch gut: Als Steppke hatte ihm sein Vater immer wieder von Perkeo und der Liselotte von der Pfalz erzählt. Die Geschichten waren so lebendig, dass in der Fantasie des Jungen der Zwerg und das wilde Mädchen vom Schloss zu Zeitgenossen wurden.

Das Kind von damals wünschte sich sogar manchmal die beiden als Spielkameraden. Später ließ der erwachsene Pit Elsasser mit Geschichten vom Heidelberger Schloss erneut Perkeo und Liselotte für seine sechs Kinder lebendig werden. Fast jeden Abend erfand er für seine jungen Zuhörer "Heidelberg-Gute-Nacht-Geschichten".

Nun hat der Mann aus Wiesloch-Baiertal aus diesen Fantasien sein neues Kinderbuch entstehen lassen: Der Junge Pit träumt von Liselotte und Perkeo. Nicht nur er hat Träume. Liselotte und Perkeo träumen ebenfalls. Die drei Träume treffen irgendwie aufeinander. Zu dritt sind sie im Heidelberg der Nachkriegszeit unterwegs. Dazu gehören lustige Streiche und sogar ein richtiger Bandenkrieg. "Vieles habe ich selbst erlebt", sagt Elsasser.

Gerade der Mix aus authentischen Erlebnissen, Fiktion und historischen Fakten macht den Reiz des Buches aus. Der junge Pit darf sogar mit seinen Zeit-Gästen in die Vergangenheit des Heidelberger Schlosses reisen. Elsasser hat seine Kindheit tatsächlich in der Neckarstadt verbracht, bis seine Familie nach Ludwigshafen umzog. Nach der Lehre zum Dekorateur hat er ein Grafikdesign-Studium an der Freien Akademie in Mannheim und an der Staatlichen Werkkunstschule in Mainz absolviert. 25 Jahre lang war er als freier Mitarbeiter bei Filmproduktionen der BASF tätig.

Für manche Streifen entwarf er die Modelle ganz allein, unter anderem für die Bavaria Studios in München. So erhielt der Film "Um Jahrmillionen voraus" einen Preis beim Internationalen Festival von Montreux und sogar eine Oscar-Nominierung in den USA in der Kategorie "Industriefilm-Dokumentationen".

An dem neuen Kinderbuch arbeitete Elsasser insgesamt rund zweieinhalb Jahre, den Text hat er mit lustigen Comic-Zeichnungen ergänzt. Jetzt freut er sich, dass das Werk fertig vor ihm liegt: "Ja, das ist schön", sagt der Autor mit Stolz in der Stimme. Aus Spaß an der Freude hat er auch noch eine Perkeo-Figur gebastelt.

Info: Pit Elsasser: "Perke, Pit & Llotte", 240 Seiten, ISBN 978-3-7528-0235-1, 12,99 Euro. Das Buch ist für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahre geeignet.