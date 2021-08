Ketsch/Altlußheim/Hockenheim. (RNZ) In der letzten Phase der Baumaßnahme wird ab kommendem Freitag, 27. August, der Abzweig von der Bundesstraße B39 zur Landesstraße L560 saniert. Dazu wird im Laufe des kommenden Donnerstags die bestehende Verkehrsführung angepasst. Die Anpassung der Verkehrsführung erfolgt unter laufendem Verkehr ohne Sperrungen der Strecke, es kann allerdings zu kurzfristigen Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer kommen.

An der derzeit gültigen Verkehrsführung gibt es keine grundsätzlichen Änderungen: Verkehrsteilnehmer von der L723 aus Hockenheim in Richtung Neulußheim/Altlußheim und Karlsruhe werden im Einbahnverkehr am Baufeld vorbeigeführt. Verkehr aus Altlußheim/Neulußheim in Richtung Hockenheim wird durch Neulußheim zur L560 und von dort weiter Richtung Norden umgeleitet. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Zusätzlich zur vorherigen Bauphase ist jetzt die L723 in Richtung A5 direkt von Altlußheim über die B39 zu erreichen. Der Abschnitt der B39 zwischen der K4250 (nach Ketsch) und dem Lußhofknoten wird voraussichtlich ab dem kommenden Samstag, 28. August, wieder befahrbar sein. Dies soll die Verkehrslage um Altlußheim und Neulußheim weiter entspannen.

Die Fertigstellung aller Arbeiten ist aktuell für Mittwoch, 1. September, vorgesehen. Damit hätten die anhaltenden Niederschläge während der gesamten Bauzeit für eine Verzögerung von lediglich rund einer Woche geführt.

Insgesamt werden im Zuge der Baumaßnahme 45.000 Quadratmeter Asphaltdeckschichten erneuert. Zusätzlich wird auf einer Fläche von etwa 12.000 Quadratmeter eine grundhafte Erneuerung durchgeführt. Darüber hinaus werden 1200 Meter Schutzplanken am äußeren Fahrbahnrand ausgetauscht. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 2,8 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Weitere Informationen zu den Arbeiten am und um den Lußhofknoten gibt es auf rp.baden-wuerttemberg.de

